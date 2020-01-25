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live tube| بث مباشر برشلونة وفالنسيا أون لاين في الدوري الاسباني.. يلا شوت

بواسطة عريبة أحمد 0
برشلونة برشلونة وفالنسيا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الجولة 21 من الدوري الاسباني والتي يستضيفها ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا الضي يقدم مباريات كبيرة على هذا الملعب الصعب خاصة أمام برشلونة، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وفالنسيا في الكامب نو بفوز برشلونة بنتيجة 2/5 في مباراة كانت مليئة بالأهداف وكانت في غاية المتعة بالنسبة للمشاهدين.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الجولة 21 من الدوري الاسباني الممتاز ويدخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول متساويا مع ريال مدريد في النقاط ولكن الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف، ويدخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن ويتطلع لتحقيق الفوز ليصل للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي مباشرة.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الليلة في الدوري الاسباني:

برشلونة 

برشلونة
تشكيل برشلونة

فالنسيا 

فالنسيا
تشكيلة فالنسيا

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا

البطولةالدوري الإنجليزي
الجولة21
موعد المباراة25-1-2020
توقيت المباراة5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 3
معلق المباراةحفيظ الدراجي
ملعب المباراةميستايا

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني، مُقدما لكم عن طريق يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا للعمل مرة أُخرى.


عريبة أحمد
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