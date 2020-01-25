live tube| بث مباشر برشلونة وفالنسيا أون لاين في الدوري الاسباني.. يلا شوت

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الجولة 21 من الدوري الاسباني والتي يستضيفها ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا الضي يقدم مباريات كبيرة على هذا الملعب الصعب خاصة أمام برشلونة، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وفالنسيا في الكامب نو بفوز برشلونة بنتيجة 2/5 في مباراة كانت مليئة بالأهداف وكانت في غاية المتعة بالنسبة للمشاهدين.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الجولة 21 من الدوري الاسباني الممتاز ويدخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول متساويا مع ريال مدريد في النقاط ولكن الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف، ويدخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن ويتطلع لتحقيق الفوز ليصل للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي مباشرة.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الليلة في الدوري الاسباني:

برشلونة

فالنسيا

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 21 موعد المباراة 25-1-2020 توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 3 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة ميستايا

بث مباشر

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