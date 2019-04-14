مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية موسم 2018/2019

نقدم لكم متابعة كتابية مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير ضمن منافسات دور الإياب من كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة من المباريات الهامة جدا للمارد الأبيض في مشوار البطولة، حيث يطمح الأبيض في تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة، وذلك من أجل ضمان استكمال مشوار البطولة، الزمالك ليس أمامه سوى الفوز في هذه المباراة، مباراة على الورق ستكون صعبة على المارد الأبيض، ولكن يطمح الزمالك في استغلال عنصر الأرض والجمهور من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.

تقام مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير على ملعب الجيش بالسويس، المباراة الأولى التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، أقيمت مباراة الذهاب في المغرب، ولكن مباراة اليوم ستكون في مصر، تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، يشرف بالتعليق على هذه المباراة كل من المصري أحمد الطيب والمغربي جواد بده، وتذاع المباراة أيضا على القناة الثانية الأرضية وقناة النيل للرياضة الأرضية.

تشكيلة نادي الزمالك

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وعبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

في الهجوم: خالد بوطيب.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

الفريق نادي الزمالك حسنية أغادير النتيجة 0 0 إجمالي النتيجة 0 0

مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير في كأس الكونفيدرالية

انتظرونا مع متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير أول بأول ولحظة بلحظة، لكل مجريات المباراة سواء كانت داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، مع تغطية خاصة لجميع الأمور الخاصة بالمباراة، يرجى تحديث الموضوع أو المقال أول بأول لمتابعة كل جديد يطرأ على المقال…

الشوط الأول للمباراة

الدقيقة 0: بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة. الدقيقة 10: استحواذ كبير من النادي الزمالك ومازال نتيجة التعادل السلبي قائمة.

استحواذ كبير من النادي الزمالك ومازال نتيجة التعادل السلبي قائمة. الدقيقة 12: تسلل غريب من حكم الراية على كهربا بعد كاد أن ينفرد بالمرمى.

تسلل غريب من حكم الراية على كهربا بعد كاد أن ينفرد بالمرمى. الدقيقة 13: ركنية خطيرة من نادي حسنية أغادير ولكن جنش يخرج وينقذ الموقف.

ركنية خطيرة من نادي حسنية أغادير ولكن جنش يخرج وينقذ الموقف. الدقيقة 14: سقوط فرجاني ساسي على أرضية الملعب، ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

سقوط فرجاني ساسي على أرضية الملعب، ودخول الطاقم الطبي لعلاجه. الدقيقة 16: تبديل أول لنادي الزمالك، بخروج اللاعب فرجاني ساسي ودخول محمد إبراهيم.

تبديل أول لنادي الزمالك، بخروج اللاعب فرجاني ساسي ودخول محمد إبراهيم. الدقيقة 17: هجمة خطيرة للمارد الأبيض بعد عرضية من محمد إبراهيم، ورأسية غير متقنة من خالد بوطيب تمر أمام المرمى.

هجمة خطيرة للمارد الأبيض بعد عرضية من محمد إبراهيم، ورأسية غير متقنة من خالد بوطيب تمر أمام المرمى. الدقيقة 18: عرضية أرضية خطيرة من حمدي النقاز، ولكن تأخر في التسديد كهربا الذي كان أمام المرمى مباشرة.

عرضية أرضية خطيرة من حمدي النقاز، ولكن تأخر في التسديد كهربا الذي كان أمام المرمى مباشرة. الدقيقة 20: كارت أصفر أول لمحمود علاء بعد تدخل على مهاجم حسنية أغادير.

كارت أصفر أول لمحمود علاء بعد تدخل على مهاجم حسنية أغادير. الدقيقة 24: تسلل على نادي حسنية أغادير، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

تسلل على نادي حسنية أغادير، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

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