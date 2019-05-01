تعرف على 6 قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة ليفربول و برشلونة وموعد المباراة

اليكم 6 قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة ليفربول و برشلونة اليوم فى نصف نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا 2019 والذي يقام اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك فى مواجهة نارية يترقبها عشاق كرة القدم فى جميع انحاء العالم. وتزداد اهمية المباراة بمشاركة نجم كرة القدم المصري “محمد صلاح” نجم نادى ليفربول الانجليزى. وسنتناول تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة وموعد المباراة.

موعد مباراة ليفربول و برشلونة فى نصف نهائى ابطال اوروبا

تقام المباراة فى المواعيد التالية اليوم 1/5/2019:-

7:00 مساءا بتوقيت جرينتش.

8:00 مساءا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

9:00 مساءا بتوقيت القاهرة والخرطوم.

10:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق.

11:00 مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة

يوجد 6 قنوات مجانية مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة ننفرد فى موقع كلمة بنقل تردداتها وهى القنوات التالية

قناة Arezoo.

قناة عصر Asr TV.

قناة Idman TV.

قناة IRIB TV3.

قناة CBC Sport HD.

قناة varzesh Sport.

وننفرد بوضع تردد كل قناة على حدة.

تردد قناة Arezo ناقلة مباراة برشلونة وليفربول

قناة Arezo تبث على قمر ياه سات الإماراتى على مدار 52.5 درجة شرقا وهي قناة مجانية تبث على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12015 27500 أفقى Hor 3/4

تردد قناة عصر Asr TV الناقلة لأحداث مباراة ليفربول و برشلونة

تبث على نفس القمر ياه سات على نفس المدار 52.5 درجة شرق وهى ايضا قناة مجانية وتبث على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 10846 27500 أفقى Hor 3/4

تردد قناة CBC Sport HD ناقلة احداث مباراة برشلونة و ليفربول

قناة CBC Sport تبث على قمر اذربيجان Azerspace على مدار 46 درجة شرقا وهى تبث بجودة اتش دى HD على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11135 27500 أفقى Hor 5/6

تردد قناة Idman والتى ستذيع مباراة ليفربول وبرشلونة

قناة ايدمان تبث على نفس القمر azerspace على مدار 46 شرق وذلك على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11175 27500 أفقى Hor 5/6

تردد قناة IRIB TV3 الايرانية مباراة برشلونة و الليفر

القناة تبث على القمرين القمر الأول قمر بدر على مدار 26 شرق وقمر انتلسات 902 على مدار 62 شرق على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب بدر 26 شرق 11900 27500 رأسى ver انتلسات 32 شرق 11555 30000 رأسى ver

تردد قناة varzesh Sport ناقلة أحداث ليفربول وبرشلونة

قناة فارزيتش الطاجيكية اعلنت عن نقل احداث اللقاء على الهواء مباشرة على قمر ياه سات على مدار 52.5 شرقا على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب fec 11785 27500 أفقى Hor 5/6

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