القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة “العودة” وموعد المباراة وتردد القنوات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة الاسبانى “مباراة العودة” وموعد مباراة العودة بين برشلونة وليفربول هو حديث العالم، حيث ننفرد بموقع كلمة بعرض كافة القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة للقاء المنتظر، بعد هزيمة قاسية لنادى ليفربول الإنجليزي من نادي برشلونة الاسباني بثلاثة اهداف نظيفة. لذا يسعى نادى ليفربول لتعويض الخسارة والتأهل لنهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. والآن نستعرض موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في مباراة العودة وتردد القنوات المجانية والمشفرة الناقلة لأحداث اللقاء.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة (مباراة العودة)

موعد مباراة برشلونة وليفربول تحدد يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك وينتظر عشاق الكرة سهرة رمضانية رائعة ويقام اللقاء في الأوقات التالية:-

7:00 مساءا بتوقيت جرينتش.

8:00 مساءا بتوقيت الرباط وتونس.

9:00 مساءا بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

10:00 مساءا بتوقيت السعودية وتركيا والعراق والكويت ولبنان وقطر.

11:00 مساءا بتوقيت الامارات وعمان ومسقط.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة (العودة)

بالنسبة الى القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول، فقد أعلنت قناة مجانية واحدة فقط حتى الآن عن إذاعتها لمباراة العودة بين الفريقين وهي قناة IRIB TV3 والتى تبث على قمر وهي أقمار بدر Badr على مدار 26 درجة شرق، وقمر انتلسات على مدار 62 درجة شرق واليكم قائمة الترددات:-

القمر التردد معدل ترميز استقطاب انتلسات 62 شرق 11555 30000 رأسي ver بدر 26 شرق 11900 27500 رأسى Ver

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة

أعلنت قنوات بين سبورت الرياضية الشهيرة عن نقلها لأحداث اللقاء على الهواء مباشرة باستوديو تحليلي مميز ومن المنتظر أن تقوم قنوات بين سبورت 1 و بين سبورت 11 وبين سبورت 14 عن نقلهم لمجريات اللقاء.

وفيما يلى الترددات الخاصة بالقنوات:-

القناة تردد معدل ترميز استقطاب بين سبورت 1 “نايلسات” 11012 27500 أفقي Hor بين سبورت 1 “سهيل سات” 11547 27500 رأسي Ver بين سبورت 11 “سهيل سات” 11623 27500 رأسي Ver بين سبورت 14 “سهيل سات” 11642 27500 أفقي Hor

فرص وحظوظ فريقى برشلونة وليفربول فى الصعود لنهائى دورى ابطال اوروبا

بعد فوزه الكبير بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشىء، يعد فريق برشلونة الاقرب والاكثر حظا للصعود حيث يلزمه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، فيما تتضاءل فرصة نادى ليفربول في التأهل للنهائي إلا في حالة الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف، ولكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

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