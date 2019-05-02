القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل فى الدورى الانجليزى وموعد المباراة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل فى الدورى الانجليزى لكرة القدم وموعد المباراة هو محط أنظار عشاق كرة القدم العالمية وعشاق الدورى الانجليزى البريميرليج. يأتى ذلك اللقاء ضمن مواجهات الاسبوع 37 من مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم الانجليزية، ودائما ما تزداد اهمية اللقاء لمشاركة نجم العرب النجم المصرى “محمد صلاح” نجم فريق ليفربول الانجليزى. و سنتعرف على موعد لقاء ليفربول ونيوكاسل و تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول هو يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 يذاع فى المواعيد التالية:-

6:45 مساءا بتوقيت جرينتش.

8:45 مساءا بتوقيت القاهرة.

9:45 مساءا بتوقيت مكة.

10:45 مساءا بتوقيت الامارات.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تنفرد قناة Idman بنقل احداث اللقاء على قمر اذربيجان azerspace الذي يتواجد على موقع مداري 46 درجة شرقا وذلك على التردد التالى:-

التردد / 11175.

معدل الترميز / 27500.

الاستقطاب / أفقي Hor.

معامل تصحيح الخطا / ⅚.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

أما بالنسبة للقنوات المشفرة الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول فقد أعلنت مجموعة كبيرة من القنوات عن نقلها لأحداث اللقاء وهى قنوات:-

قناة بين سبورت 2 تبث على قمر نايل سات على تردد 11012 ومعدل ترميز 27500 استقطاب افقي.

قناة بين سبورت 11 وتعمل على قمر سهيل سات 26 شرق على التردد 11623 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب رأسي.

قناة RMC Sport وهى تبث على قمر استرا 19.2 شرق على التردد 11934 على معدل الترميز 29700 باستقطاب رأسي.

قناة canal+ sport 2 وتعمل على قمر هوتبيرد 13 درجة شرقا على التردد 11258 بمعدل ترميز 27500 استقطاب افقي.

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