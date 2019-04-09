نتيجة مباراة ليفربول وبورتو ومتابعة مباشرة دقيقة بدقيقة .. دوري أبطال أوروبا

فى انتظار بداية الشوط الثانى

ويطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل صفر

الدقيقة 46 : الحكم يعطي دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

الدقيقة 45 : ليفربول يهدئ اللعب فى الدقائق الأخيرة للشوط الأول

الدقيقة 44 : مخالفة لصالح بورتو فى وسط الملعب بعد تدخل قوى من فابينهو

الدقيقة 43 : دفاع ليفربول يقطع كل الكرات المرتدة بجدارة ويخرج بالكرة بصورة ممتازة

الدقيقة 42 : تشتيت الكرة من دفاع بورتو وتفوق فى وسط الميدان لفريق ليفربول الذى يمنع بورتو من الخروج بالكرة

الدقيقة 41 : سوء تفاهم لخط الدفاع مع كاسياس ورمية تماس الى ليفربول من الجهة اليمنى

الدقيقة 40 : محمد صلاح فى طريق مفتوح فى الجهة اليمنى واللعب ينحصر فى الجبهة اليسرى

مباراة الالتحامات البدنية والسرعات والسقوط كثيرا على أرضية الميدان

الدقيقة 38 : كرة بلاي ستشين لليفربول فى هذا اللقاء والخروج بالكرة بشكل مثالى

الدقيقة 37 : التحضير كثيرا فى وسط ملعب ليفربول لاخراج بورتو من الانكماش الدفاعى

الدقيقة 36 : صلاح يرتكب مخالفة بعد مراوغة خد الدفاع والدخول الى منطقة الجزاء

الدقيقة 35 : ضغط عالى من خط وسط ليفربول ويفتك كل الكرات الثنائية بجدارة

الدقيقة 33 : محاولة من ساديو مانى لاختراق دفاع بورتو وهجمة خطيرة جدا ولكن يخرجها فرمينهو الى خارج الملعب ركلة مرمى

الدقيقة 32 : موسى مانيجا يضيع فرصة خطيرة لفريق بورتو الذى تحرر نسبيا بعد الهدفين

الدقيقة 31 : لم يحتسب لاهوز ركلة جزاء ضد الليفر ويحتسب ركنية بعد الرجوع الى تقنية الفيديو

الدقيقة 30 : فرصة خطيرة وتصدى لانفراد من بانيجا من والمطالبة بركلة جزاء لبورتو

الدقيقة 29 : تمريرات قصيرة فى وسط الملعب لليفربول للبحث عن الثغرة المناسبة للتمرير للهجوم

الدقيقة 28 : بورتو لن يستطيع مجاراة الليفر فى اللقاء ويعتمد على الكرات الطويلة من الدفاع للهجوم

الدقيقة 27 : هيجان ما بعده هيجان من ليفربول والجمهور يشعل اللقاء فى أجواء خرافية

فرمينهو يسجل الثانى من عرضية زاحفة من ارنولد ليشعل اللقاء

الدقيقة 26 : جووووووووووووووووووووووووووووووول ثانى

الدقيقة 25 : استحواذ فريق ليفربول على مجريات اللقاء والتحضير فى وسط الملعب والبحث عن الثغرة

الدقيقة 24 : بورتو لا يستطيع الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية فى مباراة صعبة على الفريق البرتغالى

الدقيقة 23 : ليفربول يلعب بكل قوة وضغط لاحراز الثانى

صلاح يستغل خطأ دفاع بورتو وينفرد بكاسياس ويضع الكرة خارج المرمى

الدقيقة 22 : صلاح يهدر فرصة انفراد غريب جدا

الدقيقة 21 : ليفربول يهدئ من ريتم اللقاء بتمريرات قصيرة يفك بها تكتل فريق بورتو الدفاعى

محاولات للجروج بالكرة عن طريق تمريرات قصيرة لفريق بورتو الضائع فى هذه المباراة

الدقيقة 20 : أجواء مرهقة للفريقين واللعب لن يكتمل بهذه الطريقة بكل تأكيد

الدقيقة 19 : تسديدة قوية لمحمد صلاح يتصدى لها ايكر كاسياس بامتياز

الدقيقة 18 : هجمة خطيرة لفريق بورتو ينقذها فان دايك ويخرجها الى ركلة ركنية

الدقيقة 17 : الجمهور يتغنى بمحمد صلاح بعد التغطية الدفاعية الممتازة والجري سريعا لينقذ الهجمة

الدقيقة 16 : محمد صلاح يقوم بالواجب الدفاعى لينقذ هجمة بورتو المرتدة

الدقيقة 15 : محمد صلاح يهرب من الجانب الأيمن ويكسب ركنية

الدقيقة 14 : اللعب ينحصر فى منصف ملعب بورتو ومحاولات لاحراز الهدف الثانى وضغط عالى من خط وسط الليفر

الدقيقة 13 : هجمة خطيرة يقودها محمد صلاح ويتصدي لها ايكر كاسياس

الدقيقة 11 : محاولة ساديو مانى النشيط جدا فى المباراة المرور لصناعة الهدف الثانى ولكن الى خارج الميدان

الدقيقة 10 : محاولة من محمد صلاح بالمرور من الجهة اليمنى وتطول الكرة لتخرج ركلة مرمى لفريق بورتو

الدقيقة 9 : كاسياس يهدئ اللعب ويبدأ الهجمة ببطئ فى الأجواء الصعبة على الفريق البرتغالى

الدقيقة 8 : اجواء صعبة على فريق بورتو فى ظل ضغط الجمهور العالى الذى يزعزع الملعب

الدقيقة 7 : استحواذ ليفربول على الكرة فى منتصف الملعب ومحاولات لاختراق دفاع بورتو لاحراز الهدف الثانى

الدقيقة 6 : ضغط كبير من ليفربول وهجمة ضائعة وفرصة هدف أكيد لفرمينهو

بورتو ينهار فى بداية المشوار وهجمة منظمة تنتهى بهدف عن طريق نابى كيتا بعد ارتطام الكرة فى مدافع بورتو

الدقيقة 5 : جوووووول فى الدقيقة 5 لنابى كيتا

الدقيقة 4 : لعب منحصر فى وسط الملعب بدون خطورة حقيقية على المرمى للفريقين

الدقيقة 3 : محاولات للأستحواذ على الكرة من لاعبى ليفربول وامتصاص حرارة فريق بورتو

الدقيقة 2 : ضغط عالى فى وسط الملعب على حامل الكرة وكرات طولية للخروج بالكرة من المناطق الدفاعية

بداية ضغط من بورتو فى الدقيقة الأولى وتحفظ من ليفربول فى أول الدقائق

الدقيقة الأولى : بداية قوية منذ انطلاقة صافرة بداية المباراة

حكم اللقاء لاهوز يجري القرعة الأن

جمهور الريدز يشعل اللقاء قبل بدايتة وعند نزول اللاعبين الى ارضية الميدان فى أجواء خرافية

الأن ينزل اللاعبين الى ارضية الملعب وسط تشجيع خرافى من جمهور الريدز

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ليلة كروية دسمة في أطار الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا البطولة الأغلى والأكثر مشاهدة وأهمية على مستوى رياضة كرة القدم في العالم .

يشهد اليوم لقاء مرتقب يجمع بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وتقام المباراة في ملعب الأنفيلد معقل الفريق الإنجليزي ويستعد ليفربول بكل القوة الضاربة بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب بحسم الصدارة من الانفيلد بالفوز بأكبر عدد من الاهداف والذى يعطى الراحة والأفضلية في مباراة العودة في البرتغال .

التشكيلة المتوقعة للفريقين

مبدئيا سنقوم بوضع أفضل العناصر المتوقع البدئ بها في المباراة لحين نشر التشكيلة الرسمية التي ستبدأ المباراة

ومن المتوقف أن يبدأ الفريق الإنجليزي المباراة بتشكيل كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى..

لوفرين، فن دايك، آرنولد، وميلنر في خط الدفاع..

هندرسون، نابي كيتا ، وفابينو في خط الوسط..

صلاح، ماني، فيرمينو في خط الهجوم..

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بورتو المباراة بتشكيل كالآتي:

كاسياس في حراسة المرمى..

إيدير ميليتاو، فيليبي، ماكسي بيريرا، وتيليس في خط الدفاع..

أوليفر توريس، أوتافيو، براهيمي، ومورونا في خط الوسط..

ماريخا وسواريس في خط الهجوم..

التشكيلة الرسمية الأن

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل لقاء بورتو

تم الاحتفال بالهدف الرائع لمحمد صلاح فى ساوثهامبتون عبر تويتر مؤكدين علي انجازات محمد صلاح مع الريدز

من كل الزوايا: كيف تكسر رقمًا قياسيًا بطريقة الملك المصري مُحمد صلاح! 👏❤️👑 pic.twitter.com/GECUVLd3NJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 8, 2019

سيتم عرض التشكيل الأساسي ومجريات المباراة دقيقة بدقيقة وتغطية مباشرة للقاء ليفربول وبورتو على موقع كلمة دوت أورج .

احصائيات قبل المباراة

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة

الحدث: ربع نهائي دوري الأبطال.

الملعب: آنفيلد.

التوقيت: التاسعة مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2.

المعلق: رؤوف خليف

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