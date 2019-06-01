6 قنوات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام وموعد المباراة

اليكم تردد القنوات المفتوحة والمجانية والتي ستقوم بنقل احداث اللقاء المنتظر بين فريقى ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى ابطال اوروبا، في مباراة هامة ومنتظرة ينتظرها عشاق كرة القدم فى جميع انحاء العالم وننفرد بنقل تردد القنوات وموعد المباراة.

توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى ابطال اوروبا 2019

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 فى المواعيد التالية:-

7:00 مساء بتوقيت جرينتش

9:00 مساء بتوقيت القاهرة

10:00 مساء بتوقيت السعودية

تردد قناة Afghanistan tv الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول

تنفرد قناة afghanistan tv بنقل احداث المباراة على الهواء وذلك على قمر ياه سات 52.5 شرق على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12015 27500 أفقي Hor 3/4

تردد قناة اريزو arezo المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

على نفس القمر ياه سات 52.5 شرق تنفرد أيضا قناة اريزو بنقل احداث المباراة على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12015 27500 أفقى Hor 5/6

تردد قناة عصر asr tv الناقلة لأحداث اللقاء

قناة عصر الشهيرة ستقوم بنقل اللقاء على قمر موناكو سات على نفس مدار قمر ياه سات على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 10846 27500 رأسي Ver 3/4

قناة BFM الفرنسية الناقل المحتمل لمباراة النهائي

على القمر الاوروبى هوتبيرد من المحتمل قيام قناة BFMTV الفرنسية بنقل مجريات المباراة على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12692 29900 أفقي Hor 3/4

تردد قناة CBC Sport ناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام

على القمر الاذربيجانى azerspace من المنتظر أن تقوم قناة cbc sport بنقل احداث المباراة على مدار 46 درجة شرقا على التردد التالى

التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec 11135 27500 أفقي Hor 5/6

تردد قناة Hewad على قمر ياه سات التى تذيع مباراة ليفربول وتوتنهام

قمر ياه سات يحظى بنصيب الأسد ضمن قائمة القنوات التي ستقوم بنقل احداث المباراة مجانا وذلك على التردد التالى:-