ديربي إنجليزي في مدريد والبطولة نهائي الأبطال .. تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

المكان ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد الحدث نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2019 أكبر حدث أوروبي، الطرفين إنجليزيين واللقب سيكون إنجليزي بعد غياب سنوات، حيث يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي توتنهام الإنجليزي في نهائي الأبطال بعد مشوار طويل من الفريقين في البطولة وإخراج كلا منها لفرق قوية ليصلوا لهذا الدور عن جدارة واستحقاق.

ليفربول وصل لهذا الدور بعد ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة حيث سحق الفريق الإنجليزي البرشا على ملعب أنفيلد برباعية نظيفة أمام أعين ميسي، بعدما كان الجميع يستعد لتهنئة برشلونة بصعوده للنهائي بعد ثلاثية الكامب نو، ولكن الليفر كان على موعد مع التاريخ واقسى الفريق الكتلوني من النهائي في ملحمة كروية أذهلت العالم أجمع وأشاد الجميع بالريدز ومدربة يورجن كلوب الذي من المتوقع بعد هذا الموسم المميز أن يحصل على أفضل مدرب في العالم لهذا العام.

على الجانب الآخر توتنهام والذي يلعب موسم إستثنائي ويحقق إنجاز بوصوله لنهائي الأبطال حيث أطاح السبيرز كما يلقبون بأياكس الهولندي الذي أشاد به الجميع أيضاً هذا الموسم وخاصة بعدما أخرج الريال صاحب لقب العام الماضي واليوفي المرشح الأقوى لحصد البطولة في تواجد الدون رونالدو.

واستطاع توتنهام تعويض خسارته على ملعبه بهدف نظيف في مباراة الذهاب بفوز في الدقائق القاتلة 3-2 لتصبح النتيجة في صالح توتنهام وذلك بعدد الأهداف خارج ملعبه.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يكون 1 يونيو القادم موعداً للقاء الريدز وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة في مدريد على ملعب ميتروبوليتانو ملعب أتليتكو مدريد.