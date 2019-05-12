القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون فى  الدورى الانجليزى وموعد المباراة

اليكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون ضمن مباريات الاسبوع 38 والأخير من مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم، في المباراة المنتظرة والتى يتحدد على أساسها بطل الدورى الانجليزى الممتاز “البريميير ليج”، حيث يدخل نادى مانشستر سيتى اللقاء وبجعبته 95 نقطة متفوقا على منافسه نادى ليفربول بفارق نقطة واحدة فقط، ويكفى نادى مانشستر سيتى الفوز بأى نتيجة للحصول على لقب بطل الدوري الإنجليزي. والآن سنتعرف على موعد المباراة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث اللقاء.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

2:00 ظهرا بتوقيت جرينتش

4:00 عصرا بتوقيت القاهرة

5:00 مساءا بتوقيت السعودية

6:00 مساءا بتوقيت الامارات

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتى

اعلنت 3 قنوات تليفزيونية عن نقل احداث اللقاء على الهواء مباشرة، ولا يوجد على القمر المصرى نايل سات اى قنوات مجانية ناقلة للقاء ولكن سوف تذيع قنوات بين سبورت المشفرة أحداث اللقاء على الهواء مباشرة بتعليق المعلق الشهير “حفيظ دراجي”.

تردد قناة ktrk sport المجانية ناقلة لقاء برايتون ومانشستر سيتى

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 70.5 شرق 11097 30000 أفقي Hor

تردد قناة IRIB Varzesh الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب انتلسات 62 شرق 11555 30000 رأسي Ver

تردد قناة varzesh sport ناقلة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب ياهسات 52.5 شرق 11785 27500 أفقي Hor

تردد قناة بين سبورت 2 المشفرة الناقلة للمباراة

ستقوم قناة بين سبورت 2 بنقل مجريات اللقاء المنتظر وذلك على قمرى نايل سات وسهيل سات.