مباراة العراق والبحرين غدا.. الموعد والقنوات الناقلة واسم المعلق “تصفيات مونديال 2022”







يحل منتخب العراق الأول ضيفا على نظيره منتخب البحرين مساء يوم غدا الخميس 5 سبتمبر 2019 ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث نقدم لكم كل أخبار اللعبة وأسماء القنوات الناقلة لموعد مباراة العراق والبحرين مباشرة على الهواء حيث ستكون لعبة العراق اليوم منقولة على قنوات مفتوحة وقنوات اخرى مشفرة، كما يسعدنا من خلال موقع كلمة دوت أورج تقديم موعد المباراة بتوقيت العراق والسعودية والإمارات والبحرين، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.







موعد لعبة العراق والبحرين اليوم سيقام على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة، حيث من المرتقب أن تكون مدرجات ملعب اللقاء اليوم كاملة العدد، كلا المنتخبين استعدا جيدا قبل بداية تلك التصفيات، يقود منتخب البحرين المدير الفني البرتغالي المتميز هيليو سوزا والذي قاد الأحمر مؤخرا للفوز ببطولة غرب آسيا 2019، ويقود منتخب العراق المدير الفني السلوفيني كاتانيتش.

مجموعة العراق والبحرين في تصفيات كأس العالم مونديال 2022







تلك التصفيات مؤهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 كما أنها مؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023، تضم المرحلة الحالية من التصفيات ثماني مجموعات، يصعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أوائل المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، مجموعة العراق والبحرين في تصفيات مونديال 2022 هي المجموعة الثالثة والتي تضم مع العراق والبحرين منتخبات إيران وهونج كونج وكمبوديا، مباراة الجولة الأولى الخميس تشهد مباراة العراق والبحرين، ومباراة كمبوديا مع هونج كونج.

مباراة العراق والبحرين تاريخيا







موعد مباراة العراق ضد البحرين اليوم الخميس سيكون ثاني مباراة بين المنتخبين في أقل من شهر، حيث تقابلا في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق أغسطس الماضي، وفاز منتخب البحرين على العراق في العراق بنتيجة 1-0، لعبة العراق والبحرين اليوم ستكون المباراة رقم 28 بعدما التقيا من قبل 27 مرة، فاز منتخب العراق في 13 مباراة مقابل خمس مرات فوز لمنتخب البحرين، والتعادل كان حاضرا في تسع مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين واسم المعلق







بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق والبحرين مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قنوات مفتوحة مجانية إلى جانب قنوات مشفرة، تذيع المباراة القناة العراقية الرياضية واسم المعلق رعد ناهي، وتذيع المباراة قناة bein sports hd3 واسم المعلق حسن العيدروس، وتقدم كل قناة تغطية شاملة للمباراة إلى جانب الأستوديوهات التحليلية بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي.

موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019







حكم المباراة سيكون الدولي العماني عمر مبارك اليعقوبي، خلال الاجتماع الفني للمباراة تقرر أن يرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض على أن يرتدي منتخب البحرين الزي الأحمر، موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الخميس 5-9-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والبحرين والسعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.