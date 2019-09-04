مباراة عمان والهند غدا.. الموعد والقنوات الناقلة واسم المعلق “تصفيات مونديال 2022”

ننشر موعد مباراة عمان والهند غدا الخميس 5 سبتمبر 2019 في بداية مشوار تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، كما نقدم لكم كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان مباشرة على الهواء، حيث ستكون المقابلة ضد منتخب الهند منقولة على قناة مفتوحة مجانية فضائية، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات وبتوقيت السعودية، تلك المقابلة الهامة في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، وعلى الرغم من أن المباراة تقام خارج الديار إلا أن المنتخب العماني سيبحث عن الفوز وحصد الثلاثة نقاط.







القنوات الناقلة لمباراة عمان والهند (منقولة على قناة مفتوحة)

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والهند في تصفيات المونديال فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قنوات الكأس المفتوحة، اسم المعلق على مباراة عمان اليوم الخميس سيكون المعلق الرياضي العماني المعروف خليل البلوشي، بعثة منتخب عمان وصلت للهند منذ ساعات، وخاضت تمرينها الرئيسي للمباراة، تضم تلك المجموعة الخامسة إلى جانب الهند وعمان كلا من قطر وأفغانستان وبنجلاديش.







موعد مباراة عمان والهند غدا في تصفيات مونديال 2022

تقام المباراة غدا الخميس على ملعب انديرا غاندي في مدينة جواهاتي الهندية، حكم المباراة سيكون الدولي الإيراني مؤيد بونياديفارد، نظام التصفيات هو أن يتأهل أبطال المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة من أصحاب المركز الثاني للمرحلة الأخيرة من التصفيات، موعد مباراة عمان والهند يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين.





