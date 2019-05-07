يتقدمها الهلال السعودي.. أسماء الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أسيا 2019

ننشر لكم أسماء الأندية المتأهلة لدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 كما سنقدم متابعة للجولات الأخيرة، والتي يترتب عليها تحديد الأندية الصاعدة من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، دور المجموعات يتكون من 4 مجموعات لأندية غرب آسيا و4 مجموعات من شرق القارة، يتأهل لثمن النهائي، ثمانية أندية من الشرق ومثلها من الغرب، يذكر أن أندية الشرق تتقابل معا، وأندية الغرب في مسار واحد، وفي النهائي يلتقي بطل الشرق مع بطل الغرب.

الهلال السعودي كان من أوائل الفرق الصاعدة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 عن المجموعة الثالثة، وتأهل معه أيضا عن نفس المجموعة نادي الدحيل القطري، وحجز الفريقان مكانهما في ثمن النهائي من الجولة السادسة، ولم ينتظرا للجولة الأخيرة، هذا وتتنافس أندية عربية أخرى على التأهل، كما نجح نادي السد القطري في التأهل عن المجموعة الرابعة، حامل اللقب نادي كاشيما انتلرز الياباني، اقترب من التأهل وسيحققه في الجولة الخامسة.