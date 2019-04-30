ما هي حقيقة خبر إصابة محمد صلاح الذي أفزع جماهير كرة القدم المصرية والعربية وهل ستجعل تلك الإصابة صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وبرشلونة، أسئلة كثير تشغل تفكير الجميع الآن سنجاوب عنها من خلال كل الأخبار القادمة من أوروبا، ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة مساء غدا الأربعاء، ومباراة الذهاب من الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019، والتي تقام على ملعب “الكامب نو” ببرشلونة.

حقيقة إصابة محمد صلاح وهل يغيب عن مباراة ليفربول وبرشلونة

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الفخذ أثناء مران الفريق مساء الإثنين، ولم يكمل النجم المصري المران بعد تعرضه للإصابة، تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن إصابة صلاح قوية لكنها ليست خطيرة، ولن تمنعه من المشاركة في المباراة، الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن محمد صلاح بخير وسيشارك في مباراة برشلونة، ووضعه الموقع ضمن تشكيلة ليفربول المتوقعة للقاء.

← إقرأ أيضاً: