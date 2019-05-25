القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة وموعد المباراة

اليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث مباراة كرة القدم بين فريق السعودية وفرنسا فى اطار مباريات كاس العالم للشباب 2019، والمقامة بدولة بولندا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، والتي تتكون من منتخبات السعودية وفرنسا ومالي وبنما، ومباراة اليوم هي واحدة من اقوى مباريات المجموعة و سنتعرف على موعد المباراة وتردد القنوات المجانية الناقلة لأحداث اللقاء.

موعد مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة

تقام المباراة اليوم فى التوقيت التالى:-

4:00 عصرا بتوقيت جرينتش.

6:00 مساءا بتوقيت مصر.

7:00 مساءا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءا بتوقيت الامارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا

تنفرد قناتى بين سبورت المفتوحة وقناة TRT Sport التركية بنقل فعاليات المباراة على الهواء مباشرة مجانا بدون اشتراك.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا والسعودية

تقوم قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport HD بنقل المباراة مجانا على قمر نايل سات 7 غرب وسهيل سات 35.5 شرق على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 11055 27500 أفقي Hor سهيل سات 25.5 شرق 11566 27500 أفقي Hor

تردد قناة TRT Sport ناقلة مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم تحت 20 سنة

قناة trt sport تبث على قمر تركسات على مدار 42 درجة شرق بجودة عادية sd جودة عالية HD وذلك على الترددات التالية:-