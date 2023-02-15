«solution by stc» تنظم بطولة “بادل” حصرياً لعملاء قطاء الأعمال

أطلقت «solution by stc» الذراع المتخصصة في توفير خدمات أكثر الحلول الرقمية تطوراً لشركة الاتصالات الكويتية stc، أول بطولة بادل من نوعها، وذلك لعملاءها من قطاع الشركات مع جوائز نقدية للفرق المتفوقة، وتعد هذه البطولة مبادرة قوية لتعزيز العلاقة بين الشركة وعملائها، وكذلك الشركاء، وخلق روح التنافسية بودية مع عملائها خارج نظام العمل، وذلك كله في إطار التواءم مع رسالة الشركة، من أجل التأكيد على أهمية الترويج لنمط حياة نشط وصحي.

هذا؛ وقد أتاحت المسابقة فرصة الفوز بإحدى الجوائز النقدية للمشاركين، وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها ألف دينار، بينما فاز الحاصل على المركز الثاني على جائزة قدرها 500 دينار، كما كانت هناك جوائز أخرى قيمة تم توزيعها على المشاركين في البطولة.

وشددت الشركة «solution by stc» على أهمية تقوية العلاقات مع العملاء من المجتمع المحلي، والشركات من خلال تنظيم مثل تلك الفعاليات التفاعلية، والتي تتواءم مع مسؤوليات الشركة الاجتماعية.

وجمع الحدث عملاء الشركات مع أصدقائهم وعائلاتهم على ملاعب padel CT بالسالمية في العاشر من فبراير الماضي بمشاركة 21 فريقا من مختلف القطاعات، وسواء كانوا مشاركين في البطولة أم لم يشاركوا، حيث كان الحضور وحده بمثابة استمتاع بأجواء المسابقة الراقية التي شهدت التشجيع المستمر من قبل الحضور لفرقهم طوال المسابقة.

جدير بالذكر، أنه شارك في المسابقة قطاعات متنوعة، وذلك ابتداء من الشركات والكيانات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، وكذلك الشركات العاملة في مجال النفط، ومروراً بالشركات المتوسطة، وانتهاء بالشركات الصغيرة، وغيرهم الكثير.