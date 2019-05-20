موقع تذكرتي tazkarti website حجز تذاكر أمم إفريقيا وأسعار التذاكر

رابط موقع تذكرتي tazkarti website الإلكتروني هو طريقة حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، والتعرف على أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية توتال مصر، عبر تتبع خطوات حجز التذاكر لمباريات البطولة التي من المقرر انطلاقها في 21 يونيو 2019 وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب إفريقي، تم توزيعهم على 6 مجموعات، وتم تحديد المدن المصرية التي ستستضيف البطولة وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية أطلقت رابطك الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر مباريات ألكان لجميع الجنسيات، وتم توفير خدمات موقع تذكرتي tazkarti website بثلاث لغات هي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، والتي تعد الثلاث لغات الأشهر في القارة السمراء، وتوفر منصة تذكرت حجز بطاقة المشجع بجانب حجز تذكرة حضور المباراة، ويمكن التعرف على أسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها لجميع المستويات، خلال إتمام خطوات الدخول على رابط تذكرتي حجز تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتعرف على طرق السداد الإلكتروني، واستلام تذكرة المباراة وبطاقة المشجع الإلكترونية.

رابط موقع تذكرتي tazkarti website

الدخول على رابط موقع تذكرتي الإلكتروني tazkarti website يوفر لمشجعي كرة القدم، اختيار التسجيل في بطاقة المشجع لسهول الحصول على تذاكر المباريات بعد شراء التذكرة الأولى، وخدمة تذكرتي حجز تذاكر كاس أمم إفريقيا إلكترونياً والخدمة نتاح لكل الجنسيات من مختلف دول العالم وسنتعرف على طريقة التعامل مع الموقع من خلال الخطوات التالية.

خطوات التسجيل في بطاقة المشجع fan id

اتبع الخطوات التالية للحصول على تذاكر المباريات، بداية من التسجيل في بطلقة المشجع fan id، عبر تحديد الجنسية إما مصر أو أي جنسية أخرى.

إدخال بيانات المشجع الأولية ومنها رقم الهاتف لاستلام رسالة التفعيل، وكذلك الدولة التي ينتمى إليها، والبريد الإلكتروني ، ويجب مراعاة إدخال كود التفعيل المرسل برسالة نصية على هاتف المستخدم.

إدخال البيانات الشخصية ثم رفع صورة من المستندات الشخصية لإثبات صحة البيانات، وصورة شخصية للمشجع.

ثم تأكيد صحة البيانات والتسجيل والحصول على اسم المستخدم وكلمة السر.

خطوات حجز تذاكر كأس أمم إفريقيا

الدخول على موقع تذكرتي ثم خدمة شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، حيث يتم استعرض بيانات المباريات المرتقبة، ومنها بعض التفاصيل حول موعد المباراة واسم الملعب المقامة علية، وهنا نبدأ عملية حجز تذاكر كأس أمم إفريقيا من موقع تذكرتي purchase tickets من خدمة book ticket.

تحديد المباراة ثم إدخال بيانات المستخدم fan id،وكلمة المرور، وبالتالي يكون من السهل استكمال باقي الخطوات.