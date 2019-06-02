اضبط| تردد قناة تايم سبورت 2019 الناقلة لفعاليات مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مجانا على النايل سات

اضبط الآن تردد قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا والذي تستضيفه مصر لعام 2019، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية من يوم 21-6-2019، وحتى يوم 19-7-2019، ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية يشارك فيها 24 منتخب، وتقسم البطولة إلى 6 مجموعات، كما يتم لعب المباريات في القاهرة والإسكندرية، والسويس، والاسماعيلية، يمكنك مشاهدة البث الحي والمباشر لمباريات كأس الأمم الأفريقية على قناة تايم سبورت، تابع معنا للتعرف على أحدث الترددات وطريقة الاستقبال وضبط التردد على أجهزة الاستقبال على النايل سات.

تردد قناة تايم سبورت 2019

يمكنك مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مجانا عبر أجهزة الاستقبال، من خلال قناة تايم سبورت 2019، عبر القمر الصناعي النايل سات، في تغطية مباشرة للمباريات في بث حي ومباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، ومن المقرر أن قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية قامت بالبث التجريبي الأول لها في يوم السبت الموافق 18-5-2019، كما يمكن مشاهدة قناة تايم سبورت من خلال ضبط التردد على النايل سات لمشاهدة المباريات بتقنيات عالية الجودة.

تعاقدت قناة تايم سبورت الرياضية مع مجموعة من ألمع الرياضيين والإعلاميين والمحللين، ومنهم أحمد شوبير، وحازم إمام، وسيف زاهر، وأيمن يونس، وكريم خطاب.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports على نايل سات المصري وسهيل سات القطري

يمكنك ضبط تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال التردد التالي: