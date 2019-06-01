ملخص مباراة توتنهام ضد ليفربول |0-2| الريدز يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة

تمكن نادي ليفربول من الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا وذالك بعد فوزه على نادي توتنهام الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، ليتوج الفريق باللقب السادس في تاريخه وليصبح ثالث أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الريال مدريد الذي فاز ب13 لقبا وميلان بسبعة ألقاب، ليصبح اللقب الثالث عشر للأندية الإنجليزية.

ملخص المباراة

دخل الفريقان المباراة بقوة ولم تمض سوى دقيقة واحدة حتى حصل نادي الريدز على كلة جزاء، إنبرى لها محمد صلاح ليسكنها الشباك مُسجلا الهدف الخامس له في دوري الأبطال هذا الموسمن بعد الهدف شهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب السبيرز الذين قدمو مباراة رائعة، لكن دفاع الريدز وأليسون وةقفا بكل قواهم في وجه تلك المحاولات ، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

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وشهد الشوط الثاني من المباراة قمة الإثارة حيث قدم نادي توتنهام أداء ممتعا ورائعا الذي حاول بكل جهد معادلة النتيجةـ، وقد إعتمد الريدز على الهجمات المرتدة بقيادة السريع محمد صلاح، لكن الإندفاع الهجومي الكبير والضغط الرهيب من توتنهام أجبر الريدز على البقاء في مناطقه، ورغم السيطرة الكبيرة للنادي إلا أن ليفربول إستطاع مضاعفة النتيجة في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة عن طريق ديفوك أوريغي الذي أوصل الريدز إلى النهائي من بوابة برشلونة، ليحرز فريق الريدز اللقب السادس له والأول منذ عام 2005.