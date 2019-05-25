القنوات المجانية الناقلة لكاس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019

اليكم تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والتى تقام فى فنلندا، والتي تجري في اجواء حماسية بمشاركة العديد من المنتخبات العربية والافريقية والاوروبية والعالمية. وننفرد فى موقع كلمة بنشر تردد القنوات التي ستقوم بنقل معظم مباريات البطولة مجانا بدون اشتراك، ومن أبرزها قناة بين سبورت المفتوحة والتى ستقوم بنقل بعض المباريات مجانا بالاضافة الى قنوات free sport uk وقناة TRT spor التركية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein sport الناقلة لبعض مباريات كأس العالم للشباب 2019

قنوات بين سبورت الرياضية الشهيرة ستقوم بنقل جميع احداث البطولة على الهواء مباشرة، ولكن على القنوات المشفرة للباقة ولكن ستقوم الباقة بنقل بعض مباريات البطولة على شاشتها وذلك على اقمار نايل سات وسهيل سات:-

القمر تردد معدل ترميز استقطاب نايلسات 7 غرب 11055 27500 أفقي Hor سهيل سات 25.5 شرق 11566 27500 أفقي Hor

تردد قناة TRT Spor التركية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للشباب 2019

قناة TRT Sport هى واحدة من أشهر القنوات التركية الشهيرة المفتوحة، والتى تشتهر ببث افضل المباريات والبطولات العالمية، لذا ستقوم القناة بنقل بعض مباريات كأس العالم على قمر يوتلسات 7 شرق وقمر تركسات 42 شرق، والتى يسهل استقبالها فى المنطقة العربية بسهولة على الترددات التالية:-

قمر تردد معدل ترميز استقطاب يوتلسات 7 شرق 11638 30000 أفقى Hor يوتلسات 7 شرق 10803 30000 رأسي Ver تركسات 42 شرق 11957 27500 رأسي Ver تركسات 42 شرق 11012 30000 رأسي Ver

تردد قناة Free Sports UK ناقلة بعض مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019

قناة Free Sports UK هى القناة الرياضية المجانية لباقة Sky البريطانية، وهذا العام ستقوم بنقل بعض مباريات البطولة على الهواء مباشرة، وذلك على قمر استرا 2 على مدار 23.5 درجة شرقا على التردد التالى:-