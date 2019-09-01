موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 وهو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات مونديال 2022 عن قارة آسيا، حيث نقدم لكم كل أخبار المباراة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن القادمة وهل ستكون منقولة على قناة مفتوحة أم لا، المجموعة الرابعة تضم إلى جانب اليمن وسنغافورة منتخبات السعودية وأوزبكستان وفلسطين، وهي مجموعة قوية، يضم هذا الدور من التصفيات ثماني مجموعات، يصعد للمرحلة التالية للتصفيات أوائل المجموعات مع أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني.







موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة يوم الخميس تقام على ملعب سنغافورة الوطني حيث يحل المنتخب اليمني ضيفا على نظيره السنغافوري، منتخب اليمن أستعد جيدا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث شارك في بطولة غرب آسيا 2019 التي أقيمت مؤخرا في العراق خلال شهر أغسطس الماضي، كما خاض الأحمر اليمني مباراة ودية أمام المنتخب العماني قبل السفر لسنغافورة.

موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة







القنوات التي تذيع المباراة وكل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا هي قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة والتصفيات، سيحاول منتخب اليمن تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية في العاشر من سبتمبر بالمنامة، موعد مباراة اليمن وسنغافورة يوم الخميس في تصفيات المونديال ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 2.45 عصرا بتوقيت السعودية والكويت والبحرين.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 1.45 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.