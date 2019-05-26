zamalek متابعة لحظية – نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية وهدف تاريخي للزمالك

نتابع مع حضراتكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 مباراة العودة بين الفريقين والتي يقاتل فيها نادي الزمالك من أجل الفوز بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه وحصد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 من أجل التأهل إلى السوبر الإفريقي ، وقد انتهت مباراة ذهاب النهائي بين فريقي الزمالك ونهضة بركان بنتيجة 1-0 لنهضة بركان بعد هدف في الثواني الأخير من المباراة والفاصل مباراة اليوم بين الفريقين ليحصد اللقب والكأس الذي يبحث عنه نادي الزمالك بشدة اليوم.

متابعة لحظية مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية

بدأ الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بشكل قوي للغاية من قبل الفريقين وحاول فريق الزمالك الضغط على خط دفاع نهضة بركان لمحاولة إحراز هدف أول في المباراة وإليكم أحداث المباراة: