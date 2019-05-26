zamalek متابعة لحظية – نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية وهدف تاريخي للزمالك

نتابع مع حضراتكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 مباراة العودة بين الفريقين والتي يقاتل فيها نادي الزمالك من أجل الفوز بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه وحصد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 من أجل التأهل إلى السوبر الإفريقي ، وقد انتهت مباراة ذهاب النهائي بين فريقي الزمالك ونهضة بركان بنتيجة 1-0 لنهضة بركان بعد هدف في الثواني الأخير من المباراة والفاصل مباراة اليوم بين الفريقين ليحصد اللقب والكأس الذي يبحث عنه نادي الزمالك بشدة اليوم.
متابعة لحظية مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية
بدأ الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بشكل قوي للغاية من قبل الفريقين وحاول فريق الزمالك الضغط على خط دفاع نهضة بركان لمحاولة إحراز هدف أول في المباراة وإليكم أحداث المباراة:
- بداية الشوط الأول من المباراة
- مرور 20 دقيقة ولازال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين
- الزمالك يسعى للضغط بكل خطوطه على نهضة بركان أملا في إحراز هدف
- الدقيقة 25 هجمة للزمالك وإختراق من الجانب الأيمن تصل الكرة عند حميد أحداد
- الدقيقة 34 سقوط جديد لأحد لاعبي نهضة بركان المغربي وتعطيل اللعب مرة أخري
- بطاقة صفراء لأمين الكاس بعد تدخله القوي على طارق حامد
- مشاده بين جنش وأحد لاعبي نهضة بركان والحكم يشهر الكارت الأصفر لحارس نادي الزمالك
- الحكم يعلن نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 0-0
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