قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والنجم في الكونفدرالية اليوم

ستتمكن كل الجماهير داخل جمهورية مصر العربية من مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي بالكونفدرالية عبر قناة مفتوحة مجانية، ويلتقي البطلين المصري والتونسي، مساء اليوم الاحد 28 أبريل 2019، ولقاء الذهاب من الدور قبل النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، تقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، بحضور 10 ألاف متفرج من جماهير القلعة البيضاء.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم اليوم هي قناة النيل الرياضية الأرضية، والقناة المصرية الثانية الأرضية، وتلك القنوات الأرضية يشاهدها المتواجدين داخل مصر، وإذا كانت شاشتك تدعم استقبال البث الأرضي، عليك بتوصيلها بهوائي خارجي، وإذا كانت شاشتك لا تدعم إستقبال البث الأرضي عليك بشراء جهاز استقبال البث الأرضي DVB T2.

كما ستذيع مباراة الزمالك والنجم بالكونفدرالية فضائيا قناة bein sports HD1، مع المعلق عصام الشوالي، والمعلق علي محمد علي، موعد بداية اللقاء عند التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس.

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