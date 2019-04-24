موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي القادمة، والقنوات الناقلة لقبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية (الذهاب، العودة)

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي هو الموعد المرتقب من كل الجماهير العربية والأفريقية الآن، حيث يتقابل الفريقان في قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، مباراة الذهاب تقام في مصر، على أن تقام مباراة العودة بتونس، الفائز بنتيجة المباراتين، يتأهل للنهائي، ليقابل الفائز من قبل النهائي الأخر والذي يجمع بين الصفاقسي التونسي والنهضة الرياضي المغربي.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي بالكونفدرالية “الذهاب”

تقام مباراة الزمالك والنجم بالكونفدرالية الذهاب على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019، وستكون القنوات الناقلة لها هي قناة bein sports الناقل الحصري للبطولة، كما تذيع البث المباشر للمباراة القناة المصرية الثانية عبر البث الأرضي الرقمي، الزمالك يدخل المباراة بعد خسارة لقاء هام في الدوري المصري أمام نادي بيراميدز، النجم الساحلي التونسي فاز منذ أيام بالبطولة العربية “كأس زايد 2019” على حساب الهلال السعودي، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 5 مساء بتوقيت تونس.

مباراة العودة تقام على الملعب الأولمبي بسوسة يوم 6 مايو 2019.

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