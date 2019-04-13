موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير غدًا الأحد، والقنوات الناقلة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف نادي الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي، يوم الغد الأحد 14 أبريل 2019، ولقاء الإياب للدور ربع النهائي من بطولة “الكونفدرالية الأفريقية 2019″، تقام المباراة على ملعب الجيش بمدينة السويس، هذا ونقدم لكم أخر أخبار اللقاء، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير مباشرة على الهواء، حيث ستذيع المباراة قناة مفتوحة مجانية إلى جانب قناة مشفرة، هذا وسنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير العودة

مجلس إدارة نادي الزمالك، جدد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس وذلك بعد الخسارة الأخيرة في الدوري من المصري البورسعيدي بنتيجة 1-2، ويبحث الزمالك اليوم بالكونفدرالية عن تحقيق فوز بأي نتيجة على أغادير المغربي، ويذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 0-0، بخصوص قنوات تذيع مباراة الزمالك وأعادير مباشرة، فسوف تكون منقولة على القناة المصرية الثانية الأرضية، كما ستكون منقولة على قناة bein sports.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية

حكم اللقاء سيكون الدولي الأنجولي هيلدر مارتينيز، الفائز من تلك المباراة، يتأهل للدور قبل النهائي، ليقابل الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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