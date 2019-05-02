القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلى “العودة” وموعد المباراة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى “مباراة العودة” و موعد مباراة النجم الساحلى والزمالك هو مثار اهتمام عشاق الكرة الافريقية والعربية على حد سواء، حيث يلتقى الفريقان فى مباراة حماسية فى لقاء العودة فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الافريقية وذلك يوم الاحد الموافق 5 مايو 2019، وذلك بعد فوز نادى الزمالك المصرى فى مباراة الإياب بنتيجة 1 مقابل لا شيء، ويحاول الزمالك التعادل او الفوز باي نتيجة للصعود إلى نهائي البطولة فيما يحاول نادى النجم الساحلى الفوز للتأهل للدور النهائي. واليكم موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى وتردد القنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى “لقاء العودة”

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 فى تونس وذلك فى المواعيد التالية:-

8:00 مساءا بتوقيت تونس.

9:00 مساءا بتوقيت مصر.

10:00 مساءا بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلى (لقاء العودة)

يوجد فقط قناة واحدة ناقلة لأحداث المباراة وهى قناة بين سبورت 1 المشفرة ولا يوجد قنوات مجانية ناقلة لأحداث اللقاء وهي تبث على قمر نايل سات 7 غرب وقمر سهيل سات على الترددات التالية:-

تبث قناة bein sport 1 HD على النايل سات على التردد 11012 ومعدل ترميز 27500 مع استقطاب أفقي Hor.

القناة تعمل على قمر سهيل سات على المدار 25.5 شرق وذلك على تردد 11547 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب رأسى Ver.

فرص الزمالك والنجم الساحلى للتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يحتاج فريق الزمالك للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي، ولكن يلزم فريق النجم الساحلى الفوز بنتيجة 1 مقابل لاشىء للاحتكام لضربات الجزاء، أو الفوز بفارق كبير من الاهداف للتاهل للنهائي.

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