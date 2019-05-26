توقيت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والقنوات الناقلة

سيشهد ملعب برج العرب اليلة سهرة كروية مثيرة بي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي، وقد فاز النادي المغربي في مباراة الذهاب بهدف في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجله لابا كودجو، مع أن نهضة بركان كان يستطيع تسجيل أكثر من ذالك حيث سيطر في معظم دقائق المباراة وسط اداء سيئ من نادي الزمالك.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على شباكه نظيفة في هذا اللقاء حيث يعتبر تسجيل أي هدف من الخصم قد يعقد من مهمة النادي المصري في التتويج باللقب على أرضه، خصوصا أن النادي يعاني من غياب لاعبين أساسيين إما بسبب الإصابة أو بسبب الإيقاف.

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توقيت المباراة: ستنطلق المباراة اليوم الأحد السادس والعشرين من مايو على تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية الثامنة يتوقيت غرينتش.

وستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك المصري:

محمود جنش ،عبدالله جمعة، محمود علاء ،محمد عبد الغني ،حازم إمام ،طارق حامد ،محمود عبد العزيز ،محمود كهربا ،يوسف أوباما ،أحمد سيد زيزو ،خالد بو طيب

التشكيل المتوقع لنادي نهضة بركان المغربي:

علي محمدي ،سهيل إشو، إسماعيل مقدم ،إيسوفو دايو ،عمر النمساوي، محمد فرحان ،أمين الكأس ،بكر الهلالي ، حمزة ركراكي

لابا كودجو ، حمدي العشير