متابعة| نتيجة مباراة نهضة بركان ضد الزمالك والتشكيل الرسمي للفريقين

نهضة بركان ضد الزمالك،يشهد الملعب البلدي في مدينة بركان معركة نارية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في ذهاب النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتطلع الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة على ملعب برج العرب، لكن المهة لن تكون سهلة أمام النادي المغربي الذي يقدم أداء مذهلا هذا الموسم .

وقد تأهل نادي الزمالك المصري على حساب نادي النجم الساحلي التونسي، حيث فاز الفريق المصري في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يفرض التعادل على النادي التونسي في عقر داره ليتأهل بذالك إلى النهائي.

كما تأهل نادي نهضة بركان المغربي على حساب النادي الصفاقسي التونسي حيث تمكن من تحقيق ريمونتادا مثيرة، فبعد خسارته بهدفين دون رد في مباراة الذهاب فاز بثلاثثية في مباراة الإياب.

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ستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 وسيعلق على المباراة جواد جاده.

التشكيل الرسمي لنادي الزمالك

عمر صلاح، النقاز، علاء الدين، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة ،محمود عبد العزيز، طارق حام ،أحمد سيد ،أوباما، كهربا ،عمر السعيد.

التشكيل الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي

محمدي ،نمساوي، إيسوفو دايو، إسماعيل المقدم ،يتشو، ويدار، ألكاس، فرحان، الهلالي، لاتشير، كودجو لابا،

ويفصلنا أقل من ساعة على المباراة وسنقوم مبتابعة مباشرة لنتيجة المباراة مع تفاصيل لأهم أحداثها.