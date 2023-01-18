آبل “Apple” تكشف عن جهازي Mac Mini و MacBook Pro الجديدين مع معالجات “M2” و “M2 Pro”

في إطار سعي الشركة لتطوير أجهزتها الجديدة الخاصة بأجهزة Mac والكمبيوتر، كشفت Apple يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 عن جهازين جديدين مُختلفين من حيث شرائح المُعالجات وهُما: جهاز Mac Mini وMacBook Pro، الذي تم دعمُهما بشرائح مُعالجات “M2” و “M2 Pro”.

وذكرت آبل أن جهاز Mac mini قد أصبح أقوى مع شريحة معالج “M2″، وأوضحت الشركة أن سعر هذا الجهاز سيبدأ من 599 دولار أمريكي.

كما قدمت آبل جهاز MacBook Pro الجديد مع شريحة معالج “M2 Pro”، بأداء جديد، سيسمح للمُستخدمين لأول مرة بتشغيل مهام عالية الأداء غير مُتوقعة في هذا الإصدار.

وحسب الشركة، فإن شرائح M2 و M2 Pro في أجهزة الكمبيوتر و Mac mini، سيُقدمان أداءً أسرع مع ذاكرة مُوحدة أكبر، بالإضافة إلى اتصال مُتطور يُدعم شاشتين مع M2 وثلاث شاشات مع M2 Pro.

وفي الأخير ذكرت Apple، أن الكمبيوتر الجديد للشركة، سيُقدم تجربة جديدة واستثنائية لسطح المكتب، عند توصيله بشاشة استوديو والإكسسوارات الأخرى مع قوة وسُهولة استخدام macOS Ventura، كما ستسمح هذه التجربة للمُستخدمين أيضًاذ بالإبداع في الإنتاج، بمستويات جديدة ومُتطورة.

وتأتي هذه الأجهزة الجديدة من Appel في الظل المُنافسة الكبيرة بين كبرى الشركات المُصنعة، والتطور الكبير الحاصل في مجال إنتاج أجهزة الكمبيوتر والـ Mac التي أصبحت تُنتجها العديد من الشركات الأخرى على غرار المُنافس التقليدي العملاق الكوري Samsung.