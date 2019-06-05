آيفون الجديد من المتوقع طرحه في الأسواق “10 سبتمبر” وبعض التسريبات عنه

يترقب عملاء شركة آبل موعد طرح آيفون الجديد خاصة في ظل التسريبات التي كشف عنها أكثر من موقع أمريكي متخصص في التكنولوجيا، والتي أكدت أن الهاتف الجديد لعملاق الهواتف الذكية سوف يأتي بمواصفات رائعة، سواء في أداء الكاميرا أو توفير الطاقة وعمر البطارية، والعديد من المميزات الأخرى، وهذا ما أشار له المدير التنفيذي لـ Apple السيد تيم كوك والذي أكد على قوة الاستشعار العميقة لكاميرا iphone 11 القادم، جدير بالذكر أن موقع techradar الشهير أكد أن الهاتف الجديد سوف يخرج إلى النور ويتم طرحه في الأسواق يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019.

تسريبات عن بعض مواصفات آيفون الجديد

أهم ما يتم التحدث عنه هو كاميرا الهاتف التي سوف تكون ثلاثية في الجهة الخلفة لتعطي صورة أكثر دقة وعمقًا، حيث أن أحدهما سوف تكون بدقة 14 ميجا بكسل، بينما الأخرى 11 ميجا بكسل، ولم يتحدد دقة الثالثة حتى الآن أو لم يتم الكشف عنها، بينما سوف تكون دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل، ومن المعروف أن هواتف آيفون الحالية كاميراتها الأمامية بدقة 7 ميجا بكسل.

كذلك سوف تكون هناك ميزة الشحن اللاسلكي العكسي تلك المتواجدة حاليًا في بعض هواتف Samsung و Huawei، وتجعل تلك الإضافة آيفون الجديد قادر على شحن أي جهاز iphone آخر حتى إذا كان من الإصدارات القديمة، أو كذلك ساعات آبل بطريقة لاسلكية، كما أنه هناك سمات أخرى جديدة متعلقة بالألوان والتصميم وسرعة الأداء سوف نقوم بطرحها بشكل كامل خلال المواضيع القادمة، ويجب الإشارة هنا إلى أن آبل تراجعت أرقام مبيعاتها لأجهزة الآيفون السابقة، وهو ما يجعلها تضع الكثير والكثير من الإمكانيات في إصدارها القادم لإعادة حركة السوق إليها مرة أخرى.