آيفون 14.. مفاجآت ومواصفات هي الأولى من نوعها في iPhone 14 المقرر طرحة 2022

أفادت بعض التقارير التقنية أن هاتف آيفون 14 المقرر طرحة منتصف العام المقبل 2022، سيكون مصنوعاً من مادة التيتانيوم، وهي مادة متطورة جداً ومخطط لها لإحدى أجهززة برو، بخلاف النماذج الأخرى المحتوية على الألومنيوم أو الفولاذ الذي يقاوم الصدأ.

مفاجآت ومواصفات هي الأولى من نوعها بـ آيفون 14

كما أنه من المتوقع أن يتم طرح هاتف iPhone 14 في النصف الثاني من العام المقبل مع ترقيته بمواصفات أكبر وغير موجودة في سلسلة هواتف آيفون 13، وتم توفير سبائك التيتانيوم بشكل مخصوص وحصري من فوكسكون لهاتف أبل الجديد.

كما سيتم توفير التيتانيوم المصنوع منها آيفون 14 من قبل شركتي Jabli وشركة فوكسكون، أما سبائك الألومنيوم فيتم توفيرها بواسطة Jabli و Lansi، ويم مزج كل من النيكل والكروم والألومنيوم والفاناديوم وسبائك التيتانيوم مع بعضها لإنتاج مادة أقوى من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ

كما أن مادة التيتانيوم مادة غير لامعة في المظهر وتمكنت الشركة من الحصول على براءة الإختراع العام الجاري، وسيتم تزويدها بمادة شبه لامعة.

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