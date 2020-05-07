أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث

تطبيق WhatsApp من أفضل وأهم التطبيقات الموجودة علي منصات الهواتف الذكية والأكثر تحميلاً، فأصبح لا غنى عنه في التراسل الفوري بين الأفراد وبين الشركات، لاسيما وأنه يعمل علي حفظ خصوصيات المستخدم من رسائل وصور ومقاطع فيديوهات، ومؤخرًا أطلق عدد من النسخ المنسدلة منه، ومن أفضلها نسخة واتساب الذهبي التي تتميز بالإضافات الجديدة، والتي تجعل التطبيق أكثر متعة في الاستخدام والتواصل الاجتماعي بين الأشخاص.

أبرز الإضافات الجديدة للتطبيق بعد التحديث

ومثله مثل النسخة العادية الأصلية، جاء التحديث الأخير لتطبيق WhatsApp Gold بميزات وإضافات جديدة، وتفعيل عدد من الخاصيات الموجودة علي واتساب الأخضر الأساسي موجودة نفسها علي هذا التطبيق مع بعض الإضافات الجديدة والتي تجعله أفضل من حيث إخفاء المحادثات السرية لدى المستخدمين، وزيادة رفع مساحة مقاطع الفيديو علي الحالات اليومية والقصص لأكثر من 30 ثانية.

كما يتميز واتساب جولد، بقفل الدردشة برقم سري للحفاظ علي الخصوصية، واستعادة الرسائل المحذوفة القديمة، ومن المميزات الجديدة إخفاء أشعار متصل الآن، وأخفاء مشاهدة المستخدمين لظهور يكتب الآن عند كتابة الرسائل الصادرة.

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مميزات واتساب الذهبي الجديد

يتميز WhatsApp Gold بالحفاظ علي خصوصيات المستخدم وحماية الرسائل من الحظر المستمر وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي تطبيق واتساب، ويحمل التطبيق مميزات حديثة وخرافية بعد تحديثه الأخير من ضمنها تشغيل جميع التسجيلات الصوتية تلقائيًا دون الضغط علي أي زر، وتعين رقم سري مخصص للتطبيق من داخل الإعدادات.

كما يعمل تطبيق واتساب الذهبي على إخفاء أسم المستخدم عن مشاهدة حالات الآخرين، فأصبح يمكنك مشاهدة جميع الحالات دون ظهور الاسم، ومن أكثر الميزات التي يبحث عنها المستخدمين داخل التطبيق تنزيل الحالات فأصبح الآن يمكنك تحميل حالات الأصدقاء ونسخها دون الاحتياجات لتطبيقات أخرى.