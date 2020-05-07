Take a fresh look at your lifestyle.


أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث

بواسطة Mohamed Sayed
أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث

تطبيق WhatsApp من أفضل وأهم التطبيقات الموجودة علي منصات الهواتف الذكية والأكثر تحميلاً، فأصبح لا غنى عنه في التراسل الفوري بين الأفراد وبين الشركات، لاسيما وأنه يعمل علي حفظ خصوصيات المستخدم من رسائل وصور ومقاطع فيديوهات، ومؤخرًا أطلق عدد من النسخ المنسدلة منه، ومن أفضلها نسخة واتساب الذهبي التي تتميز بالإضافات الجديدة، والتي تجعل التطبيق أكثر متعة في الاستخدام والتواصل الاجتماعي بين الأشخاص.

أبرز الإضافات الجديدة للتطبيق بعد التحديث

ومثله مثل النسخة العادية الأصلية، جاء التحديث الأخير لتطبيق WhatsApp Gold بميزات وإضافات جديدة، وتفعيل عدد من الخاصيات الموجودة علي واتساب الأخضر الأساسي موجودة نفسها علي هذا التطبيق مع بعض الإضافات الجديدة والتي تجعله أفضل من حيث إخفاء المحادثات السرية لدى المستخدمين، وزيادة رفع مساحة مقاطع الفيديو علي الحالات اليومية والقصص لأكثر من 30 ثانية.

أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث
أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث

كما يتميز واتساب جولد، بقفل الدردشة برقم سري للحفاظ علي الخصوصية، واستعادة الرسائل المحذوفة القديمة، ومن المميزات الجديدة إخفاء أشعار متصل الآن، وأخفاء مشاهدة المستخدمين لظهور يكتب الآن عند كتابة الرسائل الصادرة.

يهمك أيضًا:

مميزات واتساب الذهبي الجديد

يتميز  WhatsApp Gold بالحفاظ علي خصوصيات المستخدم وحماية الرسائل من الحظر المستمر وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي تطبيق واتساب، ويحمل التطبيق مميزات حديثة وخرافية بعد تحديثه الأخير من ضمنها تشغيل جميع التسجيلات الصوتية تلقائيًا دون الضغط علي أي زر، وتعين رقم سري مخصص للتطبيق من داخل الإعدادات.

أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث
أبرز الميزات الجديدة والإضافات الخرافية لتطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث

كما يعمل تطبيق واتساب الذهبي على إخفاء أسم المستخدم عن مشاهدة حالات الآخرين، فأصبح يمكنك مشاهدة جميع الحالات دون ظهور الاسم، ومن أكثر الميزات التي يبحث عنها المستخدمين داخل التطبيق تنزيل الحالات فأصبح الآن يمكنك تحميل حالات الأصدقاء ونسخها دون الاحتياجات لتطبيقات أخرى.

Mohamed Sayed
قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

شاومي تكشف عن أفخم وأحدث هواتفها Xiaomi Mi 10 Lite Zoom رباعي الكاميرات

أخبار التقنية

إشارة تردد بث قناة إم بي سي ماكس لأفضل الأفلام الأجنبية المترجمة

أخبار التقنية

إشارة تردد بث قناة MBC دراما على قمر بدر 4 ونايل سات 2020

أخبار التقنية

لينك الإشتراك في الحلم من MBC..أرقام مسابقة الحلم 2020 لربح نصف مليون دولار

أخبار التقنية

لينك الإنضمام في مسابقة الحلم من MBC ضاعف فرصك لربح 500،000 دولار

أخبار التقنية

إشارة بث تردد قناة الخوف Scare tv على قمر نايل سات 201

أخبار التقنية

إشارة تردد قناة الميادين الفضائية AL Mayadeen على عرب سات ونايل سات

أخبار التقنية

تردد بث قناة آر تي العربية Russia Today على قمر بدر 6 ونايل سات

أخبار التقنية

تحديث فورت نايت fortnite الجديد يتضمن أساليب خفية للفوز الأكيد والقضاء على الأعداء

أخبار التقنية

إشارة تردد قناة الإخبارية السعودية Al Ekhbariya hd على قمر بدر 4 ونايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.