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أبرز مواصفات الهاتف Infinix Note 10 Pro الجديد من انفنكس.. والسعر الرسمي

بواسطة عزت محمد
سعر Infinix Note 10 Pro هاتف Infinix Note 10 Pro

أطلقت شركة انفنكس الهاتف الجديد Infinix Note 10 Pro لتكمل به مسار التطوير والتحديث للإصدارات السابقة من Infinix Note 8 وInfinix Note 8i، اللذان لقي نجاحاً في الأسواق بسبب العديد من المواصفات والمميزات الجديدة بهما، ويأتي على رأسها كبر حجم الشاشة، والبطارية ذات السعة الكبيرة والتي بإمكانها الصمود لمدة يوم كامل، بالإضافة إلى المعالج الذي يمكنه تشغيل الألعاب الجديدة مثل  ميدياتيك G95.

سعر Infinix Note 10 Pro
مواصفات Infinix Note 10 Pro
1 أهم مواصفات الهاتف Infinix Note 10 Pro
2 سعر وإصدارات الهاتف Infinix Note 10 Pro

أهم مواصفات الهاتف Infinix Note 10 Pro

لا تقل مواصفات الإصدار الجديد من الهاتف Infinix Note 10 Pro عن الإصدارات السابقة لشركة انفنكس، ولكنه تفوق عليها في عدداً من المميزات والتي ظهرت بوضوح في أداء الهاتف الجديد ومن أهم مواصفات التي تم الإعلان عنها.

  1. أبعاد 172.76×78.32×7.8 ملم.
  2. شريحتي اتصال.
  3. يدعم تشغيل الشبكات من ـ 2G إلى الجيل الرابع الـ 4G
  4. صنع من مادة البلاستيك لذلك هو خفيف الوزن.
  5. راديو اف أم.
  6. الشاشة على هيئة الثقب من نوع IPS LCD
  7. مساحة الشاشة  6.95 إنش .
  8. الشاشة مدعمة بمعدل التردد الأعلى الـ 90Hz
  9. تعمل الشاشة على نظام الوضع المظلم الـ Dark Theme

سعر وإصدارات الهاتف Infinix Note 10 Pro

أطلقت شركة انفنكس الهاتف Infinix Note 10 Pro بنوعين لكل منهما سعة مختلفة، الأول بسعة ذاكرة 128 جيجا بايت، و8 راما، أما النوع الثاني فهو بسعة 256 جيجا بايت وبسعو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، والنوعان يتميزان بإمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال إضافة كارت ذاكرة يصل سعته حتى 2 تيرا بايت من خلال منفذ منفصل.

ويبلغ سعر النوع الأول للنسخة 128 جيجا بايت بقيمة 3666 جنيه، أما الإصدار الثاني سعة 256 جيجا بايت، وراما 8 جيجا فهو مطروح بالأسواق بسعر 4222 جنيه مصري وهي الأسعار الرسمية التي أعلنتها الشركة المنتجة انفنكس بالإضافة إلى وجود سماعة هدية داخل كل علبة.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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