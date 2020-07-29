أجمل رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2020 – مسجات معبرة أرسلها للأهل والأصحاب

أجمل رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2020، في العيد يوم الفرح والبهجة فيه يتبادل الناس بينهم الرسائل والعبارات التي تعبر عن المحبة والأمنيات الجميلة تحمل كل ماهو مفرح لرسم البسمة على وجوه الأحباء والأصحاب والأهل، ومع حلول عيد الأضحى الذي ينتظره الجميع بعدما عانى الناس من جائحة فيروس كورونا وها رفع الله عز وجل وخفف من قسوته علينا، اللهم لك الحمد والشكر يالله، نرجوا منه أن يحفظنا من كل شر وأن يعيد عليكم وعلينا الأيام بالخير والبركة والسلامة..كل عام وأنتم بألف بخير.

أجمل رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2020

نقدم إليكم مجموعة من الرسائل القصيرة وصور عيد الأضحى 1441 الجديدة لكي تقوموا بتبادلها للأهل والأصحاب وكل من تحبون، لكي تعبر عن مدى الفرحة بحلول العيد المبارك في كل البلدان العربية، حيث تبدأ إجازة عيد الاضحى في مصر بدأ من يوم الخميس وقفة عرفات وحتى دوام يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، أما في المملكة العربية السعودية فتبدأ من يوم الخميس الوقفة وحتى دوام يوم الثلاثاء الموافق 7 ذي الحجة 1441هـ بإذن الله..أعاد الله عليكم وعلينا الأيام بالخير، إليكم أجدد رسائل عيد الاضحى المبارك..

باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود. حاولت أسابق الناس وارسل لك مع خيوط الشمس الماس، وأقولك كل عام وإنت بخير، يا مشعل الرقة والإحساس. بالخير مَسيناك، وبالورد رشيناك، وبقدوم العيد هنيناك، ولو خدّك قريب بُسناك. هلّت الأعياد وبينها أفضل عيد أضحى مُبارك عليكم. بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم وأعادكم على أمثاله. في مَساء ساحر مع دعاء طاهر أهدي باقة ورد عاطر لأغلى من مَرّ على الخاطر. كلّ سنة وإنت على البال حاضر. حلاة العيد شوفتكم، حلاته نلتقي مَعكم، عساكم دوم عواده، وأسعد ناس بأعياده. تقبل الله منا ومنكم. بكل زخة مَطر، وبعدد من حج واعتمر، أهنيك بعيد الأضحى يانظر. لو كُنت ماتهمني ماسبقت الغير، وقلت لك كل عام وأنت بخير. مَع توافد الحَجيج وإطلالة يوم العيد أقول لك عيد أضحى سعيد وعمر مديد. يارسالة الشوق أوصليه، وسلّمي على الغالي وقبلّيه، وباليوم المُبارك هنيئه.

وبهذا نكون قدمنا لكم رسائل ومسجات تهنئة بعيد الاضحى المبارك، نتمنى أن تنال اجابكم..كل عام أنتم بخير.