أجمل رسائل وصور وبطاقات تهانى عيد الأضحى 2019.. صور عيد سعيد جديدة لتهنئة الأهل والأصدقاء

اقترب حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك ،2019 وفيها يتم استقبال وإرسال صور وكروت المعايدة للتهنئة بحلول العيد، وأيضا استقبال الرسائل النصية التي تعبر عن سعادة راسلها بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده علينا الله باليمن والبركات، حيث سوف يتم بدء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد القادم من الشهر الجاري، وتبدأ شعائر الاحتفال بالعيد بالبدء بالزيارات وتلقى تهاني العيد، ثم خروج الأهل والأصدقاء للتنزه بالأماكن العامة والحدائق للاستمتاع بجو وفرحة العيد، وفى أثناء ذلك يتم استخدام الرسائل النصية وكروت تهاني عيد الأضحى 2019 ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى تصل التهاني لجميع الأهل والأحباب.

أجمل صور تهاني عيد الأضحى المبارك 2019:

أيام قليلة باقية تفصلنا عن بدء عيد الأضحى المبارك 2019، وبدء شعائر العيد الكبير والتي تبدأ بأداء صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتقديم تضحياتهم بعد الصلاة، ويستمر عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام، تمنح فيها الدولة جميع العاملين بها والقطاع الخاص إجازة رسمية تنتهي بنهاية الأسبوع القادم.

رسائل عيد الأضحى المبارك 2019:

نقدم لكم من خلال الأسطر القادمة، أجمل رسائل تهاني عيد الأضحى المبارك 2019، والتي يتم إرسالها من خلال الموبايلات أو رسائل الفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وهي تبعث الفرحة والسعادة لمتلقيها من الأصدقاء والأهل والأحباب وتعمل على البهجة والسعادة الداخلية.

أحلى لحظة في حياتي أنى أسمعك تقول فيها .. كل عام وأنت بخير. أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس احبك أكيد وأتمنى لك عيد سعيد. انطلقت منى أحلى التهاني بالعيد فأرجو من مطار قلبك السماح لها بالهبوط. أعذب تهنئة لأعذب إحساس يالى غلاك ماله قياس كل عام وأنت اسعد الناس. باقة من الورود لك بقدوم عيد الأضحى معطرة بالعود يا صاحب الجود. إلى أغلى الناس عيد سعيد يا تاج الرأس. اباركلك بالعيد وأيامه الوردية وأمانة يا حبيبي لا تنساني بالعيدية. تقبل الله طاعتك ومن النار أعتقك وبالفردوس أسكنك وبالعيد أسعدك. تهاني العيد نهديها قبل يوم ميعاده..من خفايا الروح نبديها عساكم من عوداه. كل عام وانتم إلى الله اقرب.. كل عام وأنت بخير.

وتتمنى اسرة ” كلمة ” عيد أضحى سعيد لجميع الوطن العربي والأمة الاسلامية.