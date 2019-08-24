أحدث الترددات للقنوات المجانية الناقلة للدوري الأنجليزي الممتاز

كثير من المهتمين بكرة القدم يبحثون عن القنوات المجانية المفتوحة لبث الدوريات الأوربية ، وتحديد الدوري الأنجليزي الممتاز ، في ظل إحتكار بعض القنوات لبث تلك المباريات في الوطن العربي ، هناك عدد كبير من القنوات المفتوحة والغير مشفرة ، تقوم ببث الدوري الأنجليزي بشكل مجاني .

تفاصيل

سيتم بث جميع مباريات البريميرليج للموسم الجديد، من خلال مجموعه من القنوات الفضائية المفتوحة مجانا والتي يمكنك عزيزي القارئ الإستمتاع بمشاهدة الدوري الأنجليزي عبرها، ورغم انها لاتدعم اللغه العربية في التعليق ولكنها توفر للمشاهد متابعة الدوري الانجليزي بدون اي تكلفة تذكر، حيث ان مجموهة قنوات بي ان سبورت هي المالكة لحقوق بث أغلب الدوريات في الشرق الاوسط .

الترددات والاقمار الصناعية التي تبث الدوري الانجليزي الممتاز

تقوم العديد من القنوات ذات البث المفتوح والمجانية ومكسورة التشفير، على قمر هوتبيرد، و القمر التركي، و قمر يوتلسات، وغيرها من الأقمار تقوم بنقل مباريات معظم الجولات من مسابقة البريميرليغ ، والتي تمتد إلي 9 أشهر مستمرة من المنافسة القوية والممتعه بين 20 فريقاً، يتسارعون فيما بينهم على الفوز بلقب واحد.