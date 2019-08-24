أحدث الترددات للقنوات المجانية الناقلة للدوري الأنجليزي الممتاز

كثير من المهتمين بكرة القدم يبحثون عن القنوات المجانية المفتوحة لبث الدوريات ، وتحديد الدوري الممتاز ، في ظل إحتكار بعض القنوات تلك المباريات في الوطن العربي ، هناك عدد كبير من القنوات المفتوحة والغير مشفرة ، تقوم ببث الدوري بشكل مجاني .
تفاصيل
سيتم بث جميع مباريات البريميرليج للموسم الجديد، من خلال من القنوات الفضائية المفتوحة مجانا والتي يمكنك عزيزي القارئ الإستمتاع بمشاهدة الدوري عبرها، ورغم انها لاتدعم العربية في التعليق ولكنها توفر للمشاهد متابعة الدوري الانجليزي بدون تكلفة تذكر، حيث ان قنوات بي ان سبورت هي المالكة لحقوق بث أغلب الدوريات في الشرق الاوسط .
الترددات والاقمار الصناعية التي تبث الدوري الانجليزي الممتاز
تقوم العديد من القنوات ذات البث المفتوح والمجانية ومكسورة التشفير، على قمر هوتبيرد، و القمر التركي، و قمر يوتلسات، وغيرها من الأقمار تقوم بنقل مباريات معظم الجولات من مسابقة ، والتي تمتد إلي 9 أشهر مستمرة من المنافسة القوية بين 20 فريقاً، فيما بينهم على الفوز بلقب واحد.
|القناة
|التردد
|نوع التشفير
|Canal+ Sport 2 HD
|HotBird 13°E – 11488 H 27500
|شيرنج
|Varzish Sport HD
|Yahsat 52°E – 11785 H 27500
|مجاناً
|Idman TV Azerbaijan
|AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
|مجانا
|Sport TV2 Portugal
|Hispasat 30°W – 12246 H 27500
|شيرنج
|BT Sport 2 UK
|Astra 28°E – 11344 H 27500
|مجانا
|ONE SD
|Astra 28°E-10744 H 22000
|شيرنج
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