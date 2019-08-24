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أحدث الترددات للقنوات المجانية الناقلة للدوري الأنجليزي الممتاز

كتب أحمد عامرفي آخر تحديث
أحدث الترددات للقنوات المجانية الناقلة للدوري الأنجليزي الممتاز
كثير من المهتمين بكرة القدم يبحثون عن القنوات المجانية المفتوحة لبث الدوريات ، وتحديد الدوري الممتاز ، في  ظل إحتكار بعض القنوات  تلك المباريات في الوطن العربي ، هناك عدد كبير من القنوات المفتوحة والغير مشفرة ، تقوم ببث الدوري بشكل مجاني  .

تفاصيل

سيتم  بث  جميع مباريات البريميرليج للموسم الجديد،  من خلال من القنوات  الفضائية المفتوحة  مجانا والتي يمكنك عزيزي القارئ الإستمتاع بمشاهدة الدوري عبرها،  ورغم انها لاتدعم العربية في التعليق ولكنها توفر للمشاهد متابعة الدوري الانجليزي  بدون تكلفة تذكر، حيث ان  قنوات بي ان سبورت  هي المالكة لحقوق بث أغلب الدوريات في الشرق الاوسط .

الترددات والاقمار الصناعية التي تبث الدوري الانجليزي الممتاز

تقوم العديد من القنوات  ذات البث المفتوح والمجانية ومكسورة التشفير، على قمر هوتبيرد، و القمر التركي، و قمر يوتلسات، وغيرها من الأقمار تقوم بنقل مباريات معظم الجولات من مسابقة ، والتي تمتد إلي  9 أشهر مستمرة من المنافسة القوية   بين  20 فريقاً،   فيما بينهم على الفوز  بلقب واحد.
القناةالترددنوع التشفير
Canal+ Sport 2 HDHotBird 13°E – 11488 H 27500شيرنج
Varzish Sport HDYahsat 52°E – 11785 H 27500مجاناً
Idman TV AzerbaijanAzerSpace 46°E – 11175 H 27500مجانا
Sport TV2 PortugalHispasat 30°W – 12246 H 27500شيرنج
BT Sport 2 UKAstra 28°E – 11344 H 27500مجانا
ONE SDAstra 28°E-10744 H 22000شيرنج

 

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عن الكاتب

أحمد عامر

اعشق الكلمه ومؤمن بها احب الرياضة ومجال الفضاء والفلك من مواليد القاهرة درست التجارة وهدفي نقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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