أحدث ترددات قنوات الساعة الجديدة 2019 على النايل سات

في الآونة الأخيرة انتشرت القنوات الفضائية بصورة كبيرة للغاية، فقد تعددت القنوات في كافة المجالات الفنية والإعلامية، على الصعيد الدرامي نجد العديد من القنوات التي تخصصت في بث المسلسلات الدرامية، وكذلك قنوات تخصصت في بث الأفلام السينمائية، وأيضاً نجد العديد من القنوات الكوميدية وغيرها من مختلف المجالات الفنية.







تردد قناة الساعة اليوم والدراما 2019

ومن ضمن تلك القنوات الجديدة والمتميزة، مجموعة قنوات الساعة، التي أثبتت مؤخراً تميزها في الساحة الإعلامية، حيث تقدم باقة متنوعة ودسمة للمشاهد في جميع أنحاء العالم العربي والأوروبي، ومن ثم كثُر البحث عن ترددات تلك القنوات المتميزة، ولأن الكثير من المسلسلات الدرامية التي قد شُوهدت من قبل سواء على شاشات التلفزيون المختلفة أو في المسلسلات التي يتم بثها في شهر رمضان المبارك، تأتي قناة الساعة اليوم، التي تتميز بأنها تبث المسلسل الدرامي في إطار ملخص للأيام، أي أنها تبث المسلسل في خلال 3 أيام فقط، فعلى سبيل المثال، نجد في تلك الأيام مسلسل الأسطورة، المعروف للنجم محمد رمضان الذي تم بثة في رمضان 2016، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الوسط الفني، والذي لُقب بسببه محمد رمضان بالأسطورة، هذا المسلسل يتم بثه حالياً على شاشة قناة الساعة دراما على مدار 3 أيام فقط، ولا تزال قناة الساعة تبث مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية في وقت وجيز، ويستطيع المشاهد الانتهاء من أكثر من عرض تلفزيونى وقصص كاملة لجميع المسلسلات على شاشاتها.







تردد قناة الساعة كوميدي والساعة أفلام

أما على الصعيد الكوميدي، فلقد قدمت مجموعة قنوات الساعة، باقة متميزة أيضاً لبث المرح والروح الجميلة لدى المشاهد، والقدرة على إخراج الحزن والألم، وذلك من خلال بث العديد من الأفلام الكوميدية، التي تأخذ المشاهد إلى عالم من الضحك والكوميديا، بما في ذلك المسرحيات وعروض التلفزيون الكوميدية التي تقدمها شاشة قناة الساعة كوميدي، وأيضاً من خلال شاشة قنوات الساعة، يتم بث العديد من الأفلام السينمائية المتميزة والمتنوعة، الأكشن والدراما وغيرها من جميع أنواع الأفلام، وكذلك أفلام الزمن القديم، والأفلام الحديثة حتى وقتنا هذا، ولذلك تقديراً منا لجميع المشاهدين في الوطن العربي، نقدم لكم أحدث ترددات مجموعة قنوات الساعة، التي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات.

والآن نقدم لكم أحدث الترددات لقنوات الساعة 2019

اسم القناة التردد الاستقطاب ومعدل الترميز قناة الساعة اليوم 12566 V 27500 قناة الساعة كوميدي 11602/11613 H 27500 قناة الساعة كلاسيك 12566 V 27500 قناة الساعة مسرح 10872/ 10873 V 27500 قناة الساعة دراما 12566 v 27500







وللمزيد من الترددات الحديثة لجميع القنوات في شتى المجالات، تابعونا وسنوافيكم بكل جديد.