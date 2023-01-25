أحدث تردد القنوات الكويتية والإماراتية 2023 على القمر الصناعي نايل سات

بواسطة علي عبد السلام

لمتابعي القنوات الكويتية والإماراتية في مختلف أنحاء العالم يمكنكم استقبال تردد القنوات الكويتية  عبر  القمر نايل سات ومشاهدة أحدث القنوات لعام 2023 والتي تعرض جميع المحتويات لمختلف الفئات العمرية ما عليك إلا أن تقوم بضبط طبق الاستقبال الخاص بكم وتحديث ترددات القنوات من ريسفير الضبط وحفظ القنوات.

ضبط تردد أحدث القنوات الكويتية على قمر نايل سات

لمتابعي القنوات الكويتية على قمر نايل سات قم بضبط ريسيفر القنوات الخاص من خلال الضبط اليدوي المتاح لديك في جهازك من خلال القائمة الموجود في القائمة ومن أجل استقبال أحدث الترددات سوف تجدها بالتفصيل عبر الجدول التالي :-

القنوات التردد
قناة الكويت 1 – قناة الكويت 2 – قناة الكويت دراما – الكويت العربي – الكويت إثراء – الكويت القرين – الكويت المجلس  – الكويت الرياضية – الكويت الرياضية2
  • تردد 11054
  • عمودي 27500
قناة مارينا HD – قناة الشاهد HD – قناة فنون HD – قناة البوادي – قناة عين على الكويت HD
  • التردد 12687
  • عمودي 30000
قناة الصباح – قناة الدلة HD – قناة عين HD
  • التردد 11553
  • عمودي 27500
قناة مارينا HD – قناة عين على الكويت HD – قناة الراي HD – قناة سكوب HD
  • التردد 11678
  • عمودي 27500

ضبط تردد أحدث القنوات الإماراتية على قمر نايل سات

لجميع قاطني الإمارات العربية المتحدة يمكنكم متابعة قنواتكم المفضلة على قمر نايل سات فهناك مجموعة مميزة من القنوات دولة الإمارات منها الرياضية ومنها الترفيهية والاجتماعية وغيرها من القنوات ووفرنا لكم عبر الجدول التالي ومن خلال ضبط الترددات التالية أحدث الترددات على القمر الصناعي نايل سات :-

القنوات التردد
قناة الشارقة SD/HD – الشارقة الرياضية SD/HD
  • التردد 11011
  • عمودي 27500
قناة دبي – دبي ون HD – دبي زمان – سما دبي  – نور دبي  – دبي الرياضية2و3  – دبي سباق 2و3 – اكسبو 2020
  • التردد 11095
  • عمودي 27500
قناة عجمان HD – الشلال HD
  • التردد 11257
  • افقي 27500
قناة الآن HD
  • التردد 11276
  • عمودي 27500
 قناة الإمارات  – قناة أبوظبي – قناة أبوظبي الرياضية1و2 – قناة يس الرياضية
  • التردد 11411
  • أفقي 30000
قناة ناشونال جيوغرافيك  – ماجد للاطفال
  • التردد 11411
  • أفقي 30000
قناة سكاي نيوز SD/HD
  • التردد 11977
  • عمودي 27500
قناة دبي – قناة سما دبي – قناة الرياضية 1 – قناة السباق 1 – قناة الفجيرة – قناة الظفرة قناة البينونة
  • التردد 12321
  • عمودي 30000
الشرقية من كلباء SD/HD – الوسطى من الذيد HD
  • التردد 11011
  • عمودي 27500

علي عبد السلام
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