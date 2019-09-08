أحدث تردد قناة الساحة AL Saha TV 2019 على نايل سات







تغير تردد قناة الساحة السعودية عدة مرات الآونة الأخيرة، وقد ظهر تردد قناة الساحة الجديد من ضمن قنوات النايل سات، وتعتبر قناة الساحة السعودية من القنوات الأساسية القديمة في تلفزيون السعودية حيث تم انطلاقها منذ بداية عام 2006 ، وهى تعتبر قناة شعبية وهى تُبث من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويملك قناة الساحة السعودية الشاعر السعودي/ ناصر القحطانى، وتتميز قناة الساحة السعودية بتقديم كل ما يخص تراث السعودية القديم من الشعر والمناسبات القديمة، لإعادة إحياء الذكريات القديمة والزمن القديم.







تردد قناة الساحة 2019:

تبث قناة الساحة الفضائية السعودية جميع المناسبات والبرامج باللغة العربية، لجميع أبناء الوطن العربي وهي تبث دائما المهرجانات والمناسبات العامة والخاصة التي تقام داخل المملكة، وقد قامت أيضا منذ فترة قريبة بتغطية احداث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 3 على مدار عدة أيام، وقد لاقت القنوات السعودية مثل قناة السعودية مباشر , وقناة شهامة الفضائية وقناة الساحة بحثاً كبيراً خلال الفترة السابقة، هذا أيضا بالإضافة إلى العديد من البرامج الدينية المُخصصة، والتي يتم بثها في ساعات معينة خلال اليوم، وأما عن تردد قناة الساحة السعودية فهو كالاتى:







نوع القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12169 27500 V 5/6

قناة الساحة السعودية 2019:







بعد تسجيل التردد السابق في قائمة بحث القنوات سوف تجدها في القائمة تحت اسم AL Saha ، وسوف يتم تنزيل معها عدد من القنوات التي تحمل نفس الاسم، حيث تتبع قناة الساحة مجموعة قنوات الساحة المتعددة على النايل سات ويمكنك ايضا متابعة قناة الساحة عبر القناة الرسمية لها على اليوتيوب، وهى من القنوات التي تهتم دائما بتقديم برامج متنوعة خلال اليوم وخلال الأسبوع وهى تبث على مدار 24 ساعة.