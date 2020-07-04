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أحدث تردد قناة دي ام سي دراما 2020 على النايل سات لأجدد المسلسلات العربية

بواسطة يسر

ظهر مؤخرًا تردد قناة دي ام سي دراما والتي تقوم بنقل العديد من المسلسلات العربية والمصرية على وجه الخصوص، سواء أكانت مسلسلات قديمة من التسعينات، أو مسلسلات جديدة لم تعرض من قبل، وقد دخلت قناة دي إم سي دراما السباق الرمضاني منذ أن انطلقت على الأقمار الصناعية بعدد كبير من المسلسلات الحصرية، وسوف نعرض عليكم اليوم تردد قناة dmc دراما 2020 نايل سات، وقد وفرنا لك أيضًا تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد .

1 تردد قناة دي ام سي دراما
2 تردد قناة dmc دراما 2020
3 مسلسلات قناة dmc دراما 2020

تردد قناة دي ام سي دراما

وتتبع قناة دي إم سي دراما مجموعة قناة دي إم سي الفضائية والتي انطلقت خلال عام 2016، وبدأت بالقناة الرياضية والتي كانت تقوم بنقل مباريات الدوري المصري وسرعان ما تم إضافة مجموعة أخرى من القنوات إلى شبكة دي إم سي، إلى أن تم انطلاق قناة dmc دراما على الأقمار الصناعية واستطاعت في وقت قصير أن تلقى قبول حسن لدى الجماهير العربية في كل مكان.

تردد قناة dmc دراما 2020

ويمكن استقبال تردد قناة dmc دراما 2020 على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 11449.
  • معامل الترميز: 27500 أفقي.

مسلسلات قناة dmc دراما 2020

وتقوم القناة بنقل المسلسلات العربية على مدار اليوم، ومن أهم المسلسلات التي نقلتها القناة هو مسلسل فلانتينو ومسلسل البرنس، كما أنها تعرض العديد من المسلسلات القديمة وعلى رأسها مسلسل حديث الصباح والمساء ومسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل ليالي الحلمية بجميع أجزائه، ولذلك يمكن الآن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة dmc دراما 2020 ومتابعة المسلسلات العربية التي تقدمها القناة للجماهير في كل مكان.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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