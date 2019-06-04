أحدث تردد قناة وسط البلد 2019

سنعرض لكم تردد قناة وسط البلد 2019 الفضائية المصرية علي القمر الصناعي النايل سات، West Elbalad TV التي تعتبر من أبرز القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة فهي قناة متخصصة لعرض أروع الأفلام السينمائية المتميزة، حيث استطاعت قناة وسط البلد أن تلقي أعلى نسبة مشاهدة وأن تستقطب أكبر قطاع جماهيري بالوطن العربي.

تردد قناة وسط البلد الفضائية

قناة وسط البلد من القنوات الفضائية تبث بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، من العمل المستمر مباشر دون تشفير لتقدم عبر شاشتها كل ما يرضى جمهورها في كل مكان حول العالم بتقديم أحلي الأفلام المصرية نجوم الشاشة السينمائية بمصر والوطن العربي.

أفلام قناة وسط البلد

انطلقت قناة وسط البلد بناء على إيمان برسالتها الإعلامية المتطورة وهي تخطو خطوات ناجحة نحو التقدم والتطوير من شكلها، فقناة وسط البلد تقدم محتوى فني يهم الأسرة العربية وتحافظ على العادات والتقاليد العربية من خلاله؛ لتكون الإطلالة المتميزة لمشاهدة أقوى الأفلام السينمائية الحصرية الحديثة عبر شاشة قناة وسط البلد الفضائية.

تردد قناة وسط البلد الفضائية

الآن يمكنكم استقبال قناة وسط البلد من خلال البحث عن القناة عبر الأقمار الصناعية أو بإدخال التردد الصحيح للقناة وسوف نوضح لكم في الجدول الآتي يوضح ذلك:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11315 27500 5/6 عمودي

كيفية تنزيل قناة وسط البلد على جهاز التلفاز من خلال القمر الصناعي نايل سات

لاستقبال تردد قناة وسط البلد على القمر الصناعي Nilesat 201 على مدار 7° West يرجى ادخال التردد 11315 بمعدل الترميز 27500 باستقطاب عمودي لمشاهدة أفضل الأفلام السينمائية الشهيرة.