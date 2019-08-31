أحدث تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة والبطولات التي تنقلها على قمر النايل سات وعرب سات

ارتكزت قناة بي إن سبورت على عرش قنوات الرياضية الفضائية منذ انطلاقها خلال السنوات الماضية لتصبح مجموعة القنوات الرياضية الشهيرة باحتكار نقل المباريات الهامة على قمر النايل سات وعرب سات لتصبح واحدة، مما جعل الشباب من محبي الساحرة المستديرة لايفارقون البحث عن تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة لمتابعة أبرز المباريات التى تعرضها على شاشتها، خاصة الدوريات الأجنبية، واستطاعت أن تحظى على جماهيرية عريضة في الوطن العربي وكانت تدعى قناة الجزيرة الرياضية سابقًا إلى ان تم تغييرها إلى مجموعة قنوات بي إن سبورت Bein Sport القطرية.
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة:
في هذا الصدد، نرصد كل مايخص تردد قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية، مؤكدين على انتظام إذاعتها دون تشويش أو تقطيع كما أعلنت إداراة القنوات مؤخرًا عن تحسين جودة الصورة على شاشة قنوات بي إن سبورت لكون الحدث الرياضي معتمدًا بدرجة كبيرة على الصورة أكثر من أي وسيلة وقيمة إعلامية أخري.
تردد قنوات بي إن سبورت
|اسم القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|النايل سات
|11084
|27500
|5/6
|أفقي H
|النايل سات
|12245
|27500
|5/6
|أفقي H
|النايل سات
|12264
|27500
|5/6
|أفقي H
|النايل سات
|12476
|27500
|2/3
|أفقي H
|عرب سات
|12379
|27500
|5/6
|أفقي H
البطولات التى تنقلها قناة بي إن سبورت
تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت العديد من البطولات والدوريات من مختلف دول العالم وأبرزها الآتي:
- كأس الأمم الأوروبية.
- كأس القارات.
- دوري أبطال أوروبا.
- الدوري الانجليزي.
- كأس الاتحاد الانجليزي.
- الدوري الإيطالي.
- كأس الاتحاد الآسيوي.
- كأس الأمم الإفريقية.
- الدوري القطري.
- الدوري المغربي.
- الدوري البرتغالي.
اقرأ أيضًا..
إشارة قوية تردد قناة بي أوت كيو Beout Q التحديث الجديد بعد عودة التشغيل مجددًا
الجدير بالذكر أن تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً تعرض إلى تعديل تقنى في الآونة الأخيرة، التردد المضاف إلى تحديث أعلنت عنه إدارة القناة عبر موقعها الرسمي للجمهور، ونواصل معكم تفاصيل عرض المباريات الهامة على شاشتها بمختلف التوقيتات والأحداث.
التعليقات