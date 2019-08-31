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أحدث تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة والبطولات التي تنقلها على قمر النايل سات وعرب سات

كتب مصطفى أحمدفي آخر تحديث
أحدث تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة والبطولات التي تنقلها على قمر النايل سات وعرب سات
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة

ارتكزت قناة بي إن سبورت على عرش قنوات الرياضية الفضائية منذ انطلاقها خلال السنوات الماضية لتصبح مجموعة القنوات الرياضية الشهيرة باحتكار نقل المباريات الهامة على قمر النايل سات وعرب سات لتصبح واحدة، مما جعل الشباب من محبي الساحرة المستديرة لايفارقون البحث عن تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة لمتابعة أبرز المباريات التى تعرضها على شاشتها، خاصة  الدوريات الأجنبية، واستطاعت أن تحظى على جماهيرية عريضة في الوطن العربي وكانت تدعى قناة الجزيرة الرياضية سابقًا إلى ان تم تغييرها إلى مجموعة  قنوات بي إن سبورت Bein Sport القطرية.

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة:

في هذا الصدد، نرصد كل مايخص تردد قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية، مؤكدين على انتظام إذاعتها دون تشويش أو تقطيع كما أعلنت إداراة القنوات مؤخرًا عن تحسين جودة الصورة على شاشة قنوات بي إن سبورت لكون الحدث الرياضي معتمدًا بدرجة كبيرة على الصورة أكثر من أي وسيلة وقيمة إعلامية أخري.

تردد قنوات بي إن سبورت

ننقل  إليكم  تردد قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية  في رموز الجدول التالي:
  اسم القمر  الترددمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
   النايل سات 11084275005/6أفقي H
   النايل سات12245275005/6أفقي H
   النايل سات12264275005/6أفقي H
   النايل سات1247627500  2/3أفقي H
عرب سات  12379275005/6أفقي H
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة:
تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة:

 البطولات التى تنقلها قناة بي إن سبورت

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت العديد من البطولات والدوريات من مختلف دول العالم  وأبرزها الآتي:

  • كأس الأمم الأوروبية.
  • كأس القارات.
  • دوري أبطال أوروبا.
  • الدوري الانجليزي.
  • كأس الاتحاد الانجليزي.
  • الدوري الإيطالي.
  • كأس الاتحاد الآسيوي.
  • كأس الأمم الإفريقية.
  • الدوري القطري.
  • الدوري المغربي.
  • الدوري البرتغالي.

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الجدير بالذكر أن تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً  تعرض إلى تعديل تقنى في الآونة الأخيرة، التردد المضاف إلى تحديث أعلنت عنه إدارة القناة عبر موقعها الرسمي للجمهور، ونواصل معكم تفاصيل عرض المباريات الهامة على شاشتها بمختلف التوقيتات والأحداث.

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عن الكاتب

مصطفى أحمد

كاتب صحفي خريج كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون عام 2015، باحث في مرحلة الماجستير، أعمل في المجال الصحفى منذ عام 2013، محب للقراءة والإطلاع وأعشق النادي الأهلي

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