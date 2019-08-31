أحدث تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة والبطولات التي تنقلها على قمر النايل سات وعرب سات

ارتكزت قناة بي إن سبورت على عرش قنوات الرياضية الفضائية منذ انطلاقها خلال السنوات الماضية لتصبح مجموعة القنوات الرياضية الشهيرة باحتكار نقل المباريات الهامة على قمر النايل سات وعرب سات لتصبح واحدة، مما جعل الشباب من محبي الساحرة المستديرة لايفارقون البحث عن تردد قنوات بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة مجاناً والمشفرة لمتابعة أبرز المباريات التى تعرضها على شاشتها، خاصة الدوريات الأجنبية، واستطاعت أن تحظى على جماهيرية عريضة في الوطن العربي وكانت تدعى قناة الجزيرة الرياضية سابقًا إلى ان تم تغييرها إلى مجموعة قنوات بي إن سبورت Bein Sport القطرية.

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport المفتوحة:

في هذا الصدد، نرصد كل مايخص تردد قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية، مؤكدين على انتظام إذاعتها دون تشويش أو تقطيع كما أعلنت إداراة القنوات مؤخرًا عن تحسين جودة الصورة على شاشة قنوات بي إن سبورت لكون الحدث الرياضي معتمدًا بدرجة كبيرة على الصورة أكثر من أي وسيلة وقيمة إعلامية أخري.

تردد قنوات بي إن سبورت

ننقل إليكم تردد قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية في رموز الجدول التالي:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11084 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12245 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12264 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12476 27500 2/3 أفقي H عرب سات 12379 27500 5/6 أفقي H