أحدث تردد لجميع قنوات النهار المصرية على نايل سات 2019 alnahar

تردد قناة النهار، هي شبكة تلفزيونية مصرية تضم عدة قنوات متنوعة تابعة لشركة ترنتا، وتعد شاشتها هي المسيطرة في مشهد القنوات المصرية لتضمينها أفضل البرامج المكثفة وتشمل السياسية والإجتماعية والفنية والدينية والترفيه. وبدأ أنطلاق القناة في 2011 وكانت تعرف بالنهار إلى وقت تغير إسمها عام 2016 لتصبح “النهار one”.

برامجها يفوق عددها أي قناة مصرية أخرى. لذلك هي تعد وجهة رئيسية للمشاهدين في الداخل المصري ناهيك عن الإستقطاب الذي يصل لمختلف الدول العربية. فالنهار تعرض المسلسلات المصرية في أحدث إنتاجاتها. وهي بذلك توفر جانب مهم يلبي شغف الجماهير في ذائقتهم البصرية.

alnahar

وتعد شبكة النهار التلفزيونية ذات ميزة كاملة وجذابةَ لفئات عمرية مختلفة والأسرع نمواً على الإطلاق. وتسمح للجماهير مشاهدة محتوى برامج الطب والطبخ والدينية، إضافة للبرامج السياسية التحليلية والحوارية، البرامج الإجتماعية التي تناقش أمور الحياة والمرأة والأسرة، إضافة لتخصيصها قناة النهار المصرية برامج تستهدف الأطفال كعرض الرسوم المتحركة الهادفة التي تفتح ذهن الطفل وتنمي أفكاره.

قنوات النهار alnahar tv

قناة النهار 1 : معدل الترميز 27500 التردد على نايل سات 11488 أفقي Fec 3/4

قناة النهار دراما

قناة النهار اليوم معدل الترميز 27500 التردد على القمر نايل سات 11430 عامودي.

قناة النهار سينما

قناة النهار نور

قناة النهار الرياضية

تردد قناة النهار “الجديد” alnahar tv لمشاهدة البرامج الناجحة كل يوم والمسلسلات المصرية الحديثة

وتعد ترددات قنوات تلفزيون النهار ذات بحث مرتفع على محرك البحث جوجل، فهي تمتلك جماهير واسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تنتج البرامج الأكثر نجاحاً في شتى المجالات، بالإضافة لإذاعة المسلسلات المصرية 2019 في رمضان والمسلسلات العربية الناجحة والأفلام السينمائية وأيضاً المسلسلات الهندية والتركية التي يتم بثها مدبلجة بالعربية.