أحدث تردد لقناة الحياة الحمراء Alhayah 2019 على النايل سات بعد تغييره

تعد قناة الحياة الحمراء Alhayah، ضمن شبكة قنوات الحياة التى تعتبر من أقوى القنوات التليفزيونية متابعة فى مصر وبعض الدول العربية، فشعارها يعبر عن عملها ومكانتها بين مثيلها من القنوات الأخرى المشابهة لها، فهي تستخدم شعار «رقم واحد فى مصر»، حيث تحرص قناة الحياة الحمراء Alhayah على عرض المحتوى والمضامين الإعلامية التى تهتم المشاهد بالدرجة الأولى والتى عادة ماتكون حصرية عبر شاشتها فقط، فهى تعمل على تنوع المحتوى الذى تقدمه بين أفلام ومسلسلات درامية وترفيهية والكوميدية بالإضافة للبرامج والنشرات الإخبارية التي تعمل بشكل يومى على مدار اليوم، بجانب ذلك فهى تقدم قوالب أخرى حوارية ودينية وثقافية وأخرى اجتماعية، ليس هذا وفقط حيث تعرض قناة الحياة الحمراء ايضًا برامج الطبخ التي يقدمها أشهر الشيفات فى مصر والوطن العربي، وفى السطور التالية نقدم لكم تردد قناة الحياة الحمراء Alhayah الجديد 2019 علي النايل سات.

نبذة عن قنوات الحياة Alhayah

فهذه الشبكة مملوكة لرجل الأعمال السيد البدوي شحاته، ويديرها الإعلامي محمد سمير؛ فهى تضم عددًا من القنوات وهى كالتالى:

قناة الحياة الحمراء Alhayah:

وهى تتميز بإنفرادها في تقديم المسلسلات الدرامية الحصرية والتى منها المصرية أو العربية وايضًا المسلسلات المدبلجة، كما تركز بشكل كبير على تناول الموضوعات والقضايا السياسية المتنوعة من خلال القوالب الحوارية، وايضًا تقدم البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات وغيرها.

قناة الحياة Alhayah مسلسلات الزرقاء:

وهي تتخصص فى عرض المسلسلات الدرامية المتنوعة والغير حصرية، فيما تصب كل اهتمامها على تناول الكثير من المسلسلات الجديدة التى تعرض لأول مرة خلال شهر رمضان الكريم، لكونه يعد موسمًا دراميًا كبير بالنسبة للقنوات والمشاهدين.

قناة الحياة Alhayah البنفسجى:

وهى متخصصة في نقل المباريات الرياضية وتناولها فى برامجها التحليلية التى تغطى كافة أحداث المباراة يهتم بها المشاهدين والتى من أبرزها برنامج الملاعب.

قناة الحياة Alhayah الآن:

وهي قناة عامة غير متخصصة تقدم باقة متنوعة من البرامج الثقافية، والسياسية وايضًا الترفيهية، بجانب ذلك عادة ماتهتم برامجها بمناقشة كافة قضايا الوطن العربي، بالإضافة الى عرض النشرات الاخبارية التى تزود الجمهور بالأخبار.

تردد الحياة الحمرا Alhayah الجديد 2019 على النايل سات