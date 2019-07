“أحدث تردد” لقناة زي ألوان للأفلام والمسلسلات الهندي 2019

تردد قناة زي ألوان يبحث عنها العديد من الأشخاص الذين يتمتعون بمشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية المعروفة، حيث تتميز “قناة زي ألوان” بانها تضم في مكتبتها الكثير من المسلسلات الهندية التي يتم ترجمتها إلي اللغة العربية ومنها المسلسلات الرومانسية والأفلام الكوميدية والأفلام التي تتمتع بالأثارة والاكشن، فهي قناة متنوعه في كل ما تقدمه لذلك في تتمتع بنسبة مشاهده عالية في مصر وفي جميع الدول العربية، وسنوفر لمحبي قناة زي ألوان أحدث تردد لها علي قمر النايل سات والعرب سات أيضاً في التفاصيل الأتي.

تردد قناة زي ألوان للأفلام والمسلسلات الهندي 2019

القمر الصناعي معدل الترميز التردد الاستقطاب نايل سات 27500 11938 عمودي v عرب سات 27500 12111 عمودي v

قناة زي ألوان للمسلسلات والأفلام الهندية Zee Alwan

يتم بث قناة زي ألوان لمدة اربعه وعشرون ساعة متواصلة، وبداية بث قناة زي ألوان كان في 2012 من دبي، ويمتلكها رجل أعمال هندي معروف اسمه سوبهاش تشاندرا، وتتميز هذه القناة بانها مجانية البث لجميع المواطنين في الوطن العربي ولا تحتاج إلي اشتراك مدفوع، وبالإضافة تقوم قناه زي ألوان ببث بعض المسلسلات المصرية والمسلسلات التركية المعروفة.

الأفلام والمسلسلات التي تقدمها قناة زي ألوان Zee Alwan

تقدم “قناة زي ألوان” باقة من الأفلام الهندية والمسلسلات المشهورة، ومن هذه الأفلام فيلم may name is khan و فيلم black وفيلم dangal ومن المسلسلات التي تقدمها مسلسل حب مشروط، ومسلسل السلطانة راضية، ومسلسل غدر الزمان والعديد من الأفلام والمسلسلات المحببة لدي الجميع، ومن يرغب في معرفه تردد القنوات المحببة يتواصل معنا عبر التعليقات.