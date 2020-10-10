Take a fresh look at your lifestyle.


أحمد محمد نموذج للشاب المصري الطموح والمكافح

بواسطة عمار عماد

أحمد محمد شاب طموح يبلغ من العمر 21 عاما من محافظة المنوفية يدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية  ويعمل كمسوق إلكتروني وخبير إعلانات ذو مستوى متتطور
وقام بعدة اعمال مميزة في مجال السوشيال ميديا .وقد طور من نفسه من خلال التعيلم الذاتي و والشخصي كما إستطاع هذا الشاب تحقيق خبرة جيدة  في سن مبكر  في مجال الإعلانات والتسويق الإلكتروني

صورة
ومن أكثر الاعمال التي قام بيها علي السوشيال ميديا ،تسويق عقارات ،وإعلانات ممولة لجميع خدمات السوشيال ميديا ، وgoogle adsense , digital marketing ”

كما يعمل أحمد على توثيق صفحات الفيسبوك وتوثيق حسابات الإنستجرام والتيك توك
ويقول أحمد ان من طموحاته في السوشيال ميديا ، هو إمتلك الكثير من الاعمال وان يكون لديه كيان وشركة تختص بعالم التسويق الرقمي وأنه فخور بنجاحاته التي يعتبرها في وجهة نظره نجاحات قليلة جداً
وقد عمل أحمد في مجال مواقع الويب مع شركة أدسينس وحقق مكاسب محترمة ولكنه فضل وتوجه إلى مجال الإعلانات وتوثيق الصفحات وزيادة عدد المتابعين

أحمد محمد

أحمد محمد من الشخصيات المحترمة والمهتمين بالسوشيال ميديا والأعلانات ،
الجدير بالذكر أن؛ خبير السوشيال ميديا “ أحمد محمد” ويعد واحد من المتخصصين فى الديجيتال ماركيتنج وأدارة وحماية صفحات كبار النجوم والمشاهير، وخبير بكل ما يتعلق بمختلف السوشيال ميديا (يوتيوب، تك توك، أنستغرام، تويتر، فيس بوك). ويعتبر أحمد مثال للشاب المصري الطموح والمكافح في هذا الجيل الذي يسعي دائما نحو الأفضل.

عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، أعمل ككاتب في موقع كلمة دوت اورج، أحب القراءة، والكتابة، والرسم، وأحب المجالات الطبية، والتقنية

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

“رموز” تردد قناة سكوب الكويتية Scope TV على نايل سات الجديد

أخبار التقنية

تردد قنوات المسلسلات الكورية Korean tv المترجمة والمدبلجة 2020

أخبار التقنية

تردد قناة قطر 2.. على نايل سات وعرب سات وسهيل سات 2020

أخبار التقنية

تردد قناة بوكس موفيز Box Movies للأفلام الأجنبية بدون تشفير

أخبار التقنية

“رموز” تردد قناة القرين الكويتية 2020 على نايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

“إلتقط” تردد قناة دراما الوان Drama alwan tv على نايل سات

أخبار التقنية

“إشارات ورموز” تردد قناة الظفرة Al DAFRA HD على نايل سات

أخبار التقنية

“إشارات ورموز” تردد قناة الحياة AlHayah2 البنفسجي على النايل سات

أخبار التقنية

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم MBC برسالة واحدة

أخبار التقنية

إشارات ورموز” تردد قناة الأماكن AL-Amaken على نايل سات 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.