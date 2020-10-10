أحمد محمد نموذج للشاب المصري الطموح والمكافح

أحمد محمد شاب طموح يبلغ من العمر 21 عاما من محافظة المنوفية يدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية ويعمل كمسوق إلكتروني وخبير إعلانات ذو مستوى متتطور

وقام بعدة اعمال مميزة في مجال السوشيال ميديا .وقد طور من نفسه من خلال التعيلم الذاتي و والشخصي كما إستطاع هذا الشاب تحقيق خبرة جيدة في سن مبكر في مجال الإعلانات والتسويق الإلكتروني



ومن أكثر الاعمال التي قام بيها علي السوشيال ميديا ،تسويق عقارات ،وإعلانات ممولة لجميع خدمات السوشيال ميديا ، وgoogle adsense , digital marketing ”

كما يعمل أحمد على توثيق صفحات الفيسبوك وتوثيق حسابات الإنستجرام والتيك توك

ويقول أحمد ان من طموحاته في السوشيال ميديا ، هو إمتلك الكثير من الاعمال وان يكون لديه كيان وشركة تختص بعالم التسويق الرقمي وأنه فخور بنجاحاته التي يعتبرها في وجهة نظره نجاحات قليلة جداً

وقد عمل أحمد في مجال مواقع الويب مع شركة أدسينس وحقق مكاسب محترمة ولكنه فضل وتوجه إلى مجال الإعلانات وتوثيق الصفحات وزيادة عدد المتابعين

أحمد محمد من الشخصيات المحترمة والمهتمين بالسوشيال ميديا والأعلانات ،

الجدير بالذكر أن؛ خبير السوشيال ميديا “ أحمد محمد” ويعد واحد من المتخصصين فى الديجيتال ماركيتنج وأدارة وحماية صفحات كبار النجوم والمشاهير، وخبير بكل ما يتعلق بمختلف السوشيال ميديا (يوتيوب، تك توك، أنستغرام، تويتر، فيس بوك). ويعتبر أحمد مثال للشاب المصري الطموح والمكافح في هذا الجيل الذي يسعي دائما نحو الأفضل.