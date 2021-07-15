أخيراً تويتر تُعلن عن ميزتها الجديدة التي طال انتظارها لمنع المضايقات

بواسطة إسلام عوض
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قامت شركة تويتر بطرح ميزة جديدة للتحكم في التعليقات على التغريدات والحد من أساليب الكراهية والمضايقات، حيث أصبح الآن بمكان المستخدمين تحديد من يمكنه أن يرد على تغريداتك سواءً من المتابعين أو غير المتابعين، حتى بعد نشر المنشور.

1 أخيراً تويتر تُعلن عن ميزتها الجديدة
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أخيراً تويتر تُعلن عن ميزتها الجديدة

ومن ضمن مميزات هذه الميزة، أنه بالرغم من تحديد من يرد ومن لا يرد على التغريدة، فإن التغريدة أو المنشور يتم رؤيتة ومشاركته بشكل آمن وطبيعي وكذلك الإعجاب به، وتأتي هذه الميزة للشعور أكثر بالأمان وإجراء محادثات نافعة ومجدية أكثر من السابق.

كما أطلقت تويتر هذه الميزة لأول مرة اليوم، والتي كانت تعمل على تطويرها وتجريبها منذ عام 2020، وكانت بداية تجريب هذه الميزة في أغسطس 2020 أي قبل عام تقريباً من الآن، ولكن كان العيب فيها، أنه كان يجب التحكم فيمن يعلق على التغريدة قبل نشرها فقط، أما الآن فالأمر أصبح متاحاً حتى بعد عملية النشر.

فمع تطوير تلك الميزة، أصبح للمستخدم الآن التحكم فيمن يعلق قبل وبعد نشر التغريدة، ويمكن للمستخدم حظر من يشاء ممن يتدخل في المحادثة أو الردود على التغريدة بغير رغبة منه.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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