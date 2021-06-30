أخيراً.. واتساب يحصل على ميزة جديدة انتظرها الملايين لسنوات عديدة

حصل واتساب على ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين منذ سنوات “WABetainfo”، حيث أن بعض المستخدمين الآن أصبح بإمكانهم الوصول إلى رسائلهم ومرسلاتهم عن طريق 5 أجهزة في نفس الوقت وبحساب واحد، والميزة الجديدة الآن ما زالت قيد التطوير والإختبار ببعض الأجهزة الآن.

واتساب يحصل على ميزة جديدة انتظرها الملايين

وبمجرد أن يقوم المستخدم بتحميل التطبيق وربط هذه الأجهزة بحسابه سوف يمكنه أن يصل إلى مراسلاته على اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر الخاص به، أو أي جهاز آخر دون احتياجه إلى هاتفه الذي قام بتفعيل الحساب منه، وكذلك دون الحاجة أن يكون هاتفه متصلاً بالإنترنت.

ويقوم واتساب الآن باختبار هذه الميزة على النسخة التجريبية 2.21.14.1 للواتس آب بأجهزة الأندرويد وسيتم تفعيل الميزة في أجهزة أخرى قريباً.

كما أن جميع مراسلات مستخدمي واتس آب ستكون مشفرة على جميع الأجهزة وذلك باستخدام خوارزميات “واتساب”، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في عالم التقنية.

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