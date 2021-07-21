أخيراً واتساب يطلق تحديثه الجديد وميزة View Once المتعلقة بالصور والفيديوهات وكيفية تفعيلها

يحاول مالكي تطبيق واتساب تطويره بشكل مستمر وإضافة العديد من الخصائص المتواجدة في بعض التطبيقات الأخرى، وكان من ضمن الخصائص والميزات التي أعلن WhatsApp الحصول عليها مؤخراً هي ميزة View Once، وذلك في ظل وجود تسريبات بإضافة المزيد من الميزات في أوقات لاحقة.

واتساب يطلق تحديثه الجديد وميزة View Once

وخاصية View Once التي حصل عليها واتس آب مؤخراً هي تعني المشاهدة مرة واحد فقط، وهذه الخاصية تتميز بحذف الصور والفيديوهات والوسائط التي يتم إرسالها بعد رؤيتها مرة واحد من الشخص المتلقي للرسالة، وبعد المشاهدة لمرة واحدة يتم حذفها بشكل كامل ولا يمكن للمتلقي مشاهدتها مرة أخرى.

وهذه الخاصية التي أضافها تطبيق واتساب هي متواجدة فعلياً مسبقاً بتطبيقات أخرى وعلى رأسها سناب شات، كما أن واتس آب يوفر فعلياً ميزة التدمير التلقائي للمراسلات، وبالرغم من ذلك فإن ميزة View Once مختلفة تماماً.

لأن التدمير التلقائي الموجود في واتس أب يتعلق بجميع الرسائل النصية، أما ميزة View Once في تتعلق بالصور والفيديوهات فقط، وهذه الخاصية الجديدة متوفرة في الإصدار الأخير 2.21.14.3 ، ويمكن تفعيلها بضغطة واحدة على الزر الظاهر بجوار الرسائل، ولكن يشترط أن يكون التطبيق محدث إلى الإصدار 2.21.14.3، عند الطرفين الراسل والمرسل إليه.

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