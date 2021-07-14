أخيراً.. واتس آب على خطى سناب شات بعد تجريب ميزته الجديدة الخاصة بالصور والفيديوهات

أشارت بعض التقارير التقنية أن واتس آب بدأ يسير على خطى سناب شات، حيث بدأ فعلياً في اختبار ميزته الجديدة لتطبيق Ios والخاص بالآيفون والأندرويد، حيث أن الفيديوهات والصور المرسلة ستظهر لمرة واحدة مع وجود إشعار جديد أعيد تصميمة داخل التطبيق نفسه.

واتس آب على خطى سناب شات

كما أن تلك الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة سناب شات لإرسال الفيدوهات والصور التي تختفي عقب رؤيتها، وذلك بالرغم من وجود اختلاف بين الميزة في واتساب وسناب شات.

ولكن ووفق المختبرين لميزة واتس آب الجديدة فإن مستخدم واتسآب يستطيع تحديث التطبيق من TestFlight ويحاول أن يرسل فيديوهات أو صور للتأكد ما إذا كانت الميزة متاحة أم لا، وعند إرسال الوسائط فإنها تختفي من هاتف الراسل والمرسل إليه عند فتحها ولو لمرة واحدة.

تفاصيل أكثر عن ميزة واتساب الجديدة

وعند رؤية الوسائط من هاتف المتلقي سوف يتم إعلام الراسل بأنه تم استلام الرسالة، كما يوجد تفاصيل أخرى في هذه الميزة وهي قيام المتلقي بفتح الرسالة فيديو كانت أو صور عن طريق الإشعار في معلومات الرسالة، وحينها لن يشعر الراسل بأنك قد رأيت الرسالة، أما في حالة فتح الدردشة ورؤيتها سوف تظهر العلامتين الزرقاء للراسل بأنك قد رأيتها.