أخيراً.. واتس آب على خطى سناب شات بعد تجريب ميزته الجديدة الخاصة بالصور والفيديوهات

بواسطة إسلام عوض
واتس آب على خطى سناب شات واتس آب على خطى سناب شات

أشارت بعض التقارير التقنية أن واتس آب بدأ يسير على خطى سناب شات، حيث بدأ فعلياً في اختبار ميزته الجديدة لتطبيق Ios والخاص بالآيفون والأندرويد، حيث أن الفيديوهات والصور المرسلة ستظهر لمرة واحدة مع وجود إشعار جديد أعيد تصميمة داخل التطبيق نفسه.

1 واتس آب على خطى سناب شات
2 تفاصيل أكثر عن ميزة واتساب الجديدة
3 اقرأ أيضاً

واتس آب على خطى سناب شات

كما أن تلك الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة سناب شات لإرسال الفيدوهات والصور التي تختفي عقب رؤيتها، وذلك بالرغم من وجود اختلاف بين الميزة في واتساب وسناب شات.

ولكن ووفق المختبرين لميزة واتس آب الجديدة فإن مستخدم واتسآب يستطيع تحديث التطبيق من TestFlight ويحاول أن يرسل فيديوهات أو صور للتأكد ما إذا كانت الميزة متاحة أم لا، وعند إرسال الوسائط فإنها تختفي من هاتف الراسل والمرسل إليه عند فتحها ولو لمرة واحدة.

تفاصيل أكثر عن ميزة واتساب الجديدة

وعند رؤية الوسائط من هاتف المتلقي سوف يتم إعلام الراسل بأنه تم استلام الرسالة، كما يوجد تفاصيل أخرى في هذه الميزة وهي قيام المتلقي بفتح الرسالة فيديو كانت أو صور عن طريق الإشعار في معلومات الرسالة، وحينها لن يشعر الراسل بأنك قد رأيت الرسالة، أما في حالة فتح الدردشة ورؤيتها سوف تظهر العلامتين الزرقاء للراسل بأنك قد رأيتها.

اقرأ أيضاً

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

اشحن جواهر فري فاير الآن واحصل على حزمة ريو وسلاح الرفراف

أخبار التقنية

بكاميرا 200 ميجابكسل سامسونج Galaxy S22 Ultra الخارج يشعل ثورة الجوالات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.