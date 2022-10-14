أدعية مباركة من سورة الشعراء.. تعرف علي مجموعة مكتوبة من القرآن

يقول الله الواحد الأحد جل جلاله “ادعوني استجب لكم”، الله القوي العزيز قريب من العبد يسمع كل كلامه ويستجيب للدعاء، الاستجابة تتم وتحدث في حال كان العبد يسير في الدنيا على صراط الله المستقيم، يبتعد عما حرمه الله، ويؤدي كل فرائض الإسلام، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أدعية مكتوبة من القرآن الكريم وتحديدًا من سورة الشعراء التي بها مجموعة من الأدعية العظيمة، منها أدعية قالها أنبياء الله الذين تم ذكرهم في سورة الشعراء.

أدعية مباركة من سورة الشعراء